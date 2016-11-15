ليبي يوضح سبب تعادل الصين أمام قطر

قال الإيطالي مارتشيلو ليبي مدرب منتخب الصين، أن الحظ فقط كان وراء تعادل الصين أمام قطر في لقاء اليوم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأضاف ليبي في تصريحات صحفية: “الصين قدمت مباراة كبيرة، رغم فترة الإعداد القصيرة والتي بلغت مدتها 10 أيام، ومع ذلك ظهر تغيرا في أداء اللاعبين، وكنّا الأقرب للفوز في لقاء اليوم، ولو كان الحظ معنا لفزنا في اللقاء وتحسن وضعنا في المجموعة.

وأشار ليبي إلى أن أمل منتخب الصين في التأهل أصبح ضعيفا جدًا، وقال: “من غير المنطقى القول إن حظوظ الصين قوية لانها ليست كذلك هى ضعيفة ومع ذلك لا نملك غير العمل في المرحلة المقبلة من أجل تحسين الصورة والحصول على المزيد من النقاط وقد نحقق المعجزة ونحتل المركز الثالث بالمجموعة .

واختتم ليبي تصريحاته: “أنا مؤمن بالعمل الذي أقوم به في الصين وكذلك بما قدمه اللاعبون في لقاء قطر وأنا فخور بهم، وصحيح كنت أتطلع للفوز ولكنها كرة القدم لا تعطيك باستمرار وقد تعطيك في مباريات لا تكون فيها الأفضل وعلينا اللعب للنهاية وإظهار المنتخب الصيني بوضعية أفضل من الحالية”.

كووورة

شام تايمز

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