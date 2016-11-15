المركزي: استعداد المصارف لشراء العملات الأجنبية وفق أسعار الصرف الخاصة بها

أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام استمرار المصرف المركزي بترميم مراكز القطع التشغيلية للمصارف لتمكينها من القيام بعمليات تمويل المستوردات وتلبية أي فجوات في عمليات التمويل للمستوردين الأمر الذي نجم عنه استقرار ملحوظ في سعر الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية مع ميل سعر الصرف إلى تسجيل المزيد من التحسن في الآونة الأخيرة.

ودعا الدكتور درغام في بيان صحفي المواطنين إلى عدم التوجه إلى السوق السوداء لتجنب تعرضهم لمحاولات الاحتيال من البعض مع التأكيد على استعداد جميع المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفروعها في المحافظات لشراء العملات الأجنبية من المواطنين الراغبين بذلك وفقاً لنشرات أسعار الصرف الخاصة بهذه المصارف.

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes