سانا : ضحايا جراء اعتداءات إرهابية بدرعا وريف إدلب

ذكر مصدر فى المحافظة أن إرهابيين ينتشرون في مخيم النازحين جنوب شرق مدينة درعا اطلقوا مساء اليوم نيران رشاشاتهم باتجاه منازل المواطنين فى حيي شمال الخط والكاشف الشرقي ما أسفر عن “إصابة طفلتين بجروح”.

وأشار المصدر إلى أن الإرهابيين اطلقوا قذائف صاروخية على حي شمال الخط ما تسبب “بإلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

وتنتشر في مخيم النازحين الواقع فى منطقة درعا البلد المجاور لحي شمال الخط بؤر إرهابية تنضوى تحت زعامة “جبهة النصرة” وما يسمى “لواء توحيد الجنوب” و”كتائب مجاهدى حوران” و”كتيبة مدفعية سجيل” تستهدف بشكل شبه يومي الأحياء الآمنة بالقذائف.

إصابة شخص بجروح جراء اعتداء إرهابيي “جيش الفتح” برصاص القنص على بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب

كما أصيب شخص بجروح جراء اعتداء إرهابيي “جيش الفتح” برصاص القنص على بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية من البلدة في اتصال ل سانا بأن إرهابيين ينتشرون في مدينة بنش استهدفوا مساء اليوم منازل المواطنين في بلدة الفوعة برصاص القنص ما أسفر عن “إصابة شخص بجروح”.

واستشهد أمس الأول شخص وأصيبت زوجه بجروح خطرة نتيجة سقوط قذائف صاروخية اطلقها إرهابيو “جيش الفتح” الذي يضم المئات من المرتزقة الاجانب بين صفوفه على الأحياء السكنية في بلدة الفوعة المحاصرة.

سانا

شام تايمز

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