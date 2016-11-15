مجلس محافظة دمشق يدعو لإعادة النظر برسوم أكشاك ذوي الشهداء .. منع الإساءة لموجودات حديقة السبكي .. التشدد بقمع سيارات الفيميه واللوحات المشوهة

دعا أعضاء مجلس محافظة دمشق إلى إعادة النظر بالرسوم المرتفعة لأكشاك ذوي الشهداء والتنسيق بين شركة الكهرباء ومؤسسة المياه ومديرية التربية لتزويد المدارس بالمياه وإنشاء مركز جباية للكهرباء في حي الورود وإيجاد طريقة لمنع العبث بخزانات الكهرباء الموزعة في الحي وإغلاقها بشكل محكم ورفع الكابلات عن الطرقات هناك .

وخلال جلسة المجلس الثالثة للدورة العادية السادسة لهذا العام طالب أعضاء المجلس بإلغاء دور الوسطاء في فراغ السيارات واحتساب أجور المكالمات الخلوية على أساس الزمن وإنشاء مركز طوارئ في منطقة السيدة عائشة.. متسائلين عن “أسباب عدم البت بالاعتراضات على تكاليف الدخل المقطوع حتى تاريخه لدى مديرية مالية دمشق واتخاذ الإجراء المناسب لمنع إساءة استخدام المواطنين لموجودات حديقة السبكي”.

وأشار الأعضاء إلى إنشاء خط باص يبدأ من المركز الثقافي في كفرسوسة حتى شارع الثورة مروراً بالطريق المحاذي لمشفى المواساة لتخديم الطلاب والموظفين وتزويد خط كفرسوسة بعدد من باصات النقل الداخلي وتأمين مركز للخزن والتسويق في المنطقة ودفع رسوم قرارات التسوية ضمن دوائر الخدمات بدلاً من دفعها في المحافظة والتشدد بقمع سيارات “الفي مي” واللوحات المشوهة.

بدوره طالب رئيس المجلس المهندس عادل العلبي بوضع مراقبين في حديقة السبكي منعا لارتكاب المخالفات من حيث النظافة واستخدام الألعاب وتشكيل لجنة لمتابعة موضوع عدم التزام بعض سائقي باصات النقل الداخلي بمنح المواطن إشعار الدفع.

وفي إطار ردهم على تساؤلات ومطالب أعضاء المجلس أكد عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل هيثم ميداني أن العمل جار لتأمين باصات تنطلق من أمام المركز الثقافي في كفرسوسة الى شارع الثورة مشيرا إلى أنه لا توجد امكانية بالوقت الحالي لتجزئة خط المهاجرين صناعة نظرا لعدم توفر مكان لنهاية الخط وسط المدينة .

من جهته أوضح مدير الأملاك العامة في المحافظة المهندس باسل سلهب أنه تم تخفيض بدلات أجار الأكشاك في منطقة التضامن الى الثلث والعمل جار لتخفيض بدلات الآجار لأكشاك ذوي الشهداء في المراكز كافة بينما بين مدير مالية دمشق محمد عيد أن معيار أي تكليف ضريبي يعتمد على نسبة الربح التي يحققها المكلف والمديرية مستعدة لدراسة أي اعتراض والاجابة عنه علماً أن الاعتراض لا يوقف التحصيل لكون كل مهنة لها لجنة بين أعضائها خبير في المهنة .

وأكد معاون قائد شرطة دمشق العميد علي صالح أنه “يتم منح الموافقات الأمنية المتعلقة بعقود الآجار خلال يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر إلا أن هناك بعض الحالات الخاصة تتأخر وفقاً لظروفها”.

وحول واقع الكهرباء أوضح مدير كهرباء دمشق المهندس نور الدين أبو غرة أن المباشرة في تأهيل عدادات كهرباء مزة 86 ستتم بعد الانتهاء من معالجة عقد مع احد المتعهدين قانونياً .

لافتا إلى أنه يتم التنسيق بشكل دائم مع مؤسسة المياه لضخ المياه لافتا إلى أنه تم الإعلان عن مناقصة للمرة الرابعة لإنشاء مركز جباية في حي الورود لكن لم يتقدم أي متعهد للمناقصة وحالياً العمل جار لإجراء عقد بالتراضي مع إحدى الجهات العامة مؤكدا أن العمل جار لمعالجة وجود الكابلات على الأرض في مساكن الحرس وإغلاق الخزانات المفتوحة .

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes