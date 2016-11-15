واشنطن تحقق في ظهور آليات أمريكية بالعرض العسكري لحزب الله في مدينة القصير

فتحت واشنطن تحقيقاً في مسألة ظهور آليات عسكرية أمريكية بحوزة قوات”حزب الله” في عرض عسكري مفاجئ، استعرضت من خلاله القوات اللبنانية آليات ثقيلة للمرة الأولى، في مدينة القصير قرب الحدود اللبنانية، التي احتلتها في أيار 2013.

واشنطن تحقق

وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية “اليزابيث ترودو” أن واشنطن بدأت بالتحقيق في قضية ظهور آليات عسكرية أمريكية بحوزة قوات”حزب الله”.

أكدت ترودو خلال ملخصها الصحفي اليومي، أن الخارجية الأمريكية بصدد التواصل مع العديد من الوكالات للتأكد من الأمر، خصوصاً أن الصور “لم تكن واضحة تماماً”، وفق شبكة CNN الأمريكية.

وأضاف ترودو “نحن نعتبر حزب الله منظمة إرهابية أجنبية.. نحتاج لمعرفة المزيد من المعلومات، ولكننا بالطبع سنشعر بالقلق الشديد في حال انتهت تلك المعدات بين يدي حزب الله”.

حزب الله يستعرض عضلاته في القصير

وشهدت مدينة القصير، الأحد الماضي، عرضاً عسكرياً لقوات حزب الله اللبنانية، بمناسبة ذكرى ما يعرف بـ”يوم الشهيد”، حيث أثار ظهور أسلحة أمريكية حفيظة إسرائيل أيضاً، حيث وصف موقع “إسرائيل ديفينس” الحادثة بـ”عرض العضلات في قاعدة حزب الله الأهم في سوريا”،

وقد شاركت في هذا العرض أنواع مختلفة من الدبابات أهمها BMPs، GM-575s، ZSU-57-2s، ومركبات لجميع التضاريس مع صواريخ مضادة للدبابات، ما أظهر الحزب كأنه أصبح تنظيماً عابراً للأوطان، يعمل على تطوير وتنظيم الألوية الخاصة به بطريقة تضاهي جيوش المنطقة.

الجيش اللبناني في دائرة الاتهام

كذلك ظهر في العرض العسكري ناقلة الجند المدرعة الأميركية الصنع M113، وهي الناقلة التي سلمها الجيش الأميركي إلى الجيش اللبناني ضمن الهبات الأميركية لتعزيز قوة المؤسسة العسكرية، طارحاً علامة استفهام في شأن كيفية وصول هذه الناقلة إلى الحزب، وسط اتهامات بدور للجيش اللبناني في ايصال هذه المعدات الأميركية الثقيلة إلى الميليشيا، وفق موقع المدن.

يشار هنا، أن ضخامة عرض قوات حزب الله، ليست موجهة بالضرورة إلى إسرائيل فحسب، كما اعتاد سابقاً في “يوم القدس” فدبابات T-62s وT-72 لا يمكنها مواجهة الميركافا الإسرائيلة الحديثة، وستكون هدفاً سهلاً للطيران الإسرائيلي، بل بدا أنها رسالة إلى العالم والجمهور المحلي، مفادها أن قوات “حسن نصر الله” باتت أقوى بعد الانخراط في الحرب السورية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes