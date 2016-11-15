“مسلسل كعب عالي” من سورية إلى لبنان

يحزم المخرج ميشيل مليكيان حقائبه استعداداً للسفر إلى لبنان لاستكمال تصوير مسلسله “كعب عالي” (تأليف مجموعة من الكتّاب، وإنتاج شركة كراميل آرت هاوس، وإشراف عام ريان العنان).

المسلسل السوري اللبناني المشترك صور ثمانية أيام في حي الطلياني بدمشق، أنهى فيها لوكيشن “المخفر” بمشاركة عدد من النجوم هم عبد المنعم عمايري، وعلاء قاسم، ورنا الأبيض، وفادي إبراهيم، وكرم الشعراني، ويامن الحجلي، وحسام تحسين بيك، ورشا إبراهيم، ويامن سليمان، ويمان إبراهيم، ومحمد شمص وآخرون.

وتنتقل الكاميرا إلى البترون في الشمال اللبناني ليكتمل المشهد هناك بمشاركة نجوم جدد إلى جانب النجوم الحاليين، على أن تدور عدسة التصوير يوم السبت المقبل 19 تشرين الثاني (نوفمبر).

شام تايمز

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