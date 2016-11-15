في أول مكالة هاتفية لترامب.. بوتين يناقش سبل محاربة الإرهاب والتسوية السورية .. روسيا تشكك في تعهد ترامب بالعمل مع موسكو حول سوريا

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، امس الإثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تم خلالها بحث التسوية السورية واهمية توحيد الجهود لمحاربة الارهاب الدولي, وذلك في اتصال هو الاول من نوعه منذ فوز ترامب في الانتخابات الامريكية.

وأوضح بيان صادر عن الكرملين نشرته وسائل اعلام روسية، أن “فلاديمير بوتين ودونالد ترامب تبادلا الاراء حول ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الارهاب الدولي والتطرف. كماناقشا مسائل تسوية الأزمة في سوريا”.

روسيا تشكك في تعهد ترامب بالعمل مع موسكو حول سوريا

شككت روسيا, يوم الاثنين, في الوعود التي قدمها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بالتعاون مع روسيا فيما يخص الشان السوري.

وذكرت وكالة الانباء (رويترز) ان وكالة (إنترفاكس) الروسية نقلت عن عن المسؤولة بوزرة الخارجية إيليا روجاتشيوف قولها، ان “ترامب لن يتمكن سوى من المضي قدما في الأفكار التي توافق عليها المؤسسة والنخبة السياسية في الولايات المتحدة”.

وكان وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر نصح، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، بعدم التعاون مع روسيا بشأن سوريا.

وتعهد ترامب مؤخرا في حال انتخابه رئيسا بالعمل مع روسيا من أجل سوريا.

يشار الى ان ترامب شدد على محاربة تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في سوريا بدلاً من ايلاء الاطاحة بالرئيس بشار الاسد, وذلك في اول تصريح له منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية.

كما اقترح ترامب الابتعاد عن سياسة الإدارة الأميركية الحالية في عهد باراك أوباما والتي ترتكز على “إيجاد جماعات معارضة سورية معتدلة”.

شام تايمز

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