بأمر من الوالي التركي .. إغلاق مشفى مدينة جرابلس السورية .. هاتاي .. افتتاح مركز “المهاجرين الصحي الأول” لعلاج اللاجئين السوريين

أغلقت تركيا مستشفى مدينة جرابلس الحدودية الوحيد، بعد شهر من افتتاحه، دون إعلان سبب الإغلاق.

وقالت وسائل إعلام ان قوة عسكرية تركية قامت يوم الاثنين بإغلاق المشفى، بموجب قرار صادر عن والي تركي، دون أي إيضاحات.

ونشرت صفحة المشفى على “فيسبوك” صورة للقرار المعلق على باب المشفى حيث كتب عليه “مشفى جرابلس مغلق بأمر من الوالي التركي”.

وشمل قرار الإغلاق، بحسب مصادر إعلامية، سحب جميع المعدات في غضون يومين لدواع أمنية وإغلاق المستوصف القديم ومركز اللقاح في المستشفى.

وكانت وزارة الصحة التركية افتتحت المشفى في المدينة، إذ قامت بتحويل مبنى مدرسة مهجورة إلى مستشفى، وذلك عقب سيطرة فصائل “الجيش الحر” على المدينة في آب الماضي، في إطار عملية “درع الفرات” بدعم تركي وطرد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) من المدينة.

ويضم المشفى 40 سريرا و8 عيادات، ويعمل فيه كادر مؤلف من 80 موظفا، بينهم أطباء وطاقم تمريض وعمال إسعاف، وتصل قدرته الاستيعابية في اليوم الواحد إلى 400 مريض

ويشهد المستشفى باستمرار عمليات جراحية وخدمات طبية لنحو 30 ألف مواطن في مدينة جرابلس شمالي سوريا المحاذية للحدود التركية، والقرى والبلدات التابعة لها

هاتاي .. افتتاح مركز “المهاجرين الصحي الأول” لعلاج اللاجئين السوريين

في خطوة هي الأولى من نوعها، افتتحت تركيا مركز “المهاجرين الصحي الأول” في مدينة نارليجا الواقعة وسط اقليم هاتاي جنوبَ تركيا، وذلك بالشراكة بين كادر طبي وإداري “تركي سوري”.

وأكد “محمد جميل شاهين” مدير مركز “المهاجرين الصحي” لـ”أورينت نت” أن المركز الطبي الجديد هو نسخة من نمط المستوصفات التركية التي تعنى بالشؤون الطبية للأسرة السورية، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت بالشراكة بين كادر طبي وإداري “تركي سوري” مشترك.

وأوضح “شاهين” أن بعض العائلات السورية لا تستطيع الوصول للمشافي الحكومية التركية بسبب النفقات المادية، لهذا تم إنشاء هذا المستوصف ليكون أول مركز شراكة مع الدولة التركية وبدعهما، حيث ستكون المعاينة والتشخيص الطبي والعلاج والدواء مجاناً.

من جهته، لفت مدير الصحة العام في إقليم هاتاي الدكتور” إيمت ترياكي ” في تصريح لـ”أورينت نت” إلى أن هذه التجربة التشاركية هي الأولى من نوعها بين الأتراك والسوريين، كاشفاً عن تجهيز مركزين طبيين في مدينة أنطاكيا، إلى جانب 5 مراكز أخرى في بلديات ولاية هاتاي لخدمة اخواننا السوريين سيتم افتتاحهم جميعاً خلال الفترة القليلة القادمة.

هذا وتمنح الحكومة التركية اللاجئين السوريين المدرجين ضمن جداول الحماية المؤقّتة في تركيا “البطاقة التعريفية” أو “الكيمليك” والتي تخول صاحبها مراجعة مراكز الصّحة التي تُقدّم الخدمات الطّبيّة الأولية المجانية،

في حين تعاني المشافي التركية المخصصة للاجئين السوريين من مشكلة الازدحام، وخاصة في العيادات الخارجية للمشافي، حيث تستقبل على سبيل المثال لا الحصر مشفى الدولة في مدينة أنطاكيا أكثر من 1000 مراجع يومياً، ويتم تأجل معاينة النصف ليوم آخر بسبب هذا الازدحام ، علماً أن هناك الكثير من المراكز الطبية السورية التي تعمل على خدمة اللاجئين السوريين بشكل يومي لكنها تعاني من نفس المشكلة، بالإضافة لعدم توفر معظم أنواع الدواء في صيدلياتها لذلك يضطر المريض لدفع ثمن الدواء في الصيدليات التركية.

شام تايمز

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