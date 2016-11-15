وزير السياحة : الوزارة أنجزت الهيكلية الإدارية والنظام الداخلي ووضعت رؤية خاصة بالاستثمار السياحي

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة السياحة والقضايا المتصلة بعملها.

وفي بداية أعمال الجلسة أوضح وزير السياحة المهندس بشر يازجي ما أنجزته الوزارة من خطتها للعام الحالي مبينا أن الأزمة في سورية أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي وخروج الكثير من المنشآت عن الخدمة.

ولفت يازجي إلى أن الوزارة وضعت خطة للنهوض بقطاع السياحة بداية العام باشرت بتنفيذها بداية العام 2014 بهدف إعادة تنشيط السياحة حيث بلغ عدد المنشآت السياحية التي تعمل حاليا في سورية 1790 .

مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت الهيكلية الإدارية والنظام الداخلي ووضعت رؤية خاصة بالاستثمار السياحي في ظل الأزمة من خلال التركيز على عدد من المشاريع المتوسطة والصغيرة في بعض المناطق.

وكان مجلس الشعب ناقش في جلسته أمس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والخطط الزراعية التي أنجزتها للعام الجاري.

سانا

شام تايمز

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