انهيارات جديدة في صفوف داعش والجيش الحر على تخوم مدينة الباب

سيطرت فصائل الجيش الحر أمس الإثنين، على أربع قرى جديدة، شمال شرقي مدينة الباب الاستراتيجية أكبر معاقل تنظيم الدولة، ضمن عملية “درع الفرات” بريف حلب.

وذكرت غرفة عمليات “حوار كلس” المشاركة في العملية، أنّ “فصائل الجيش الحر سيطرت على قرى وقاح، وحزوان، وكفيرا، وبيشن جرن، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وأفاد ناشطون بأن المسافة التي تفصل مقاتلي درع الفرات عن مدينة الباب تقدر بأقل من 2 كيلومتر، حيث يخوض الثوار معارك للوصول إلى مركز مدينة الباب التي تعتبر أكبر وأهم معاقل التنظيم في ريف حلب، ومركز صناعة المفخّخات.

وفي السياق ذاته أفاد بيان لرئاسة هيئة الأركان التركية أمس الاثنين، حول عملية درع الفرات التي أنهت يومها الـ83، أن القصف أسفر عن تدمير مركزَي قيادة، ومقرين للتنظيم، إضافة إلى 10 مواقع دفاعية، ومخزن ذخيرة.

وذكر البيان أن الثوار تمكّنوا من السيطرة على 7 قرى، في المنطقة الواقعة بين مدينتي مارع والراعي “جوبان بي” (ريف حلب الشمالي)، ولفت إلى استمرار تطهير تلك القرى من الألغام والمتفجرات المزروعة فيها، كما أوضح البيان أن 10 عناصر من تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” قُتلوا في قصف مدفعي وبالدبابات، أثناء محاولة التنظيم السيطرة على منطقة “تل جيجان” بريف حلب الشرقي.

ونوّه البيان إلى أن وحدات الكشف عن المتفجرات التركية، أبطلت مفعول 14 قنبلة مصنعة يدويا، ليصل عدد الألغام والقنابل المصنعة يدويا التي أُبطل مفعولها منذ انطلاق العملية في المناطق المحررة من أيدي داعش، إلى 36 لغما، و1520 قنبلة، كما سيطر الثوار على 202 قرية ممتدة على مساحة ألف و620 كيلومتر منذ انطلاق عملية درع الفرات في 24 آب الماضي، بحسب البيان.

والجدير بالذكر، أن فصائل الجيش السوري الحر أعلنت في 24 آب الماضي انطلاق عمليات “درع الفرات” بدعم عسكري تركي، حيث تمكنت من تحرير مدن جرابلس والراعي وعشرات القرى بريف حلب، في حين تتحضر فصائل درع الفرات حالياً للدخول إلى مدينة الباب.

شام تايمز

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