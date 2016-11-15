روسيا تعلن عن عملية عسكرية ضخمة تستهدف حماة وإدلب وأحياء حلب المحاصرة .. سانا : القضاء على إرهابيين في درعا وريفي حمص واللاذقية الشمالي وريف السويداء

صعدت الطائرات الروسية اليوم الثلاثاء من وتيرة قصفها على إدلب وحمص، واستهدفت بشكل أساسي المراكز الحيوية وأماكن تواجد المدنيين ما أسفرعن وقوع شهداء وجرحى ودمار كبير في الأحياء والمباني السكنية، وذلك تنفيذا لما أعلن عنه الوزير الحربي الروسي عن بدء حملة شرسة في المحافظتين.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن القوات الروسية بدأت عملية واسعة في ريفي حمص وإدلب بمشاركة حاملة الطائرات (الأميرال كوزنيتسوف) المتواجدة قبالة سواحل سوريا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن شويجو خلال اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء في سوتشي مع القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية – قوله “بدأنا اليوم عملية واسعة بشن ضربات مكثفة على مواقع داعش وجبهة النصرة في ريفي إدلب وحمص”. على حد تعبيره.

وكشف أن حاملة الطائرات (الأميرال كوزنيتسوف) انضمت للعمليات القتالية،حيث أقلعت مقاتلات (سوخوي-33) من على متنها.

واضاف شويجو إنها أول مشاركة لحاملة طائرات روسية في أعمال قتالية في تاريخ الأسطول الحربي الروسي، مؤكدا توفير الحماية للقواعد العسكرية في طرطوس وحميميم، ومشيرا إلى أن المجموعة البحرية الروسية تُغطي بشكل وثيق بمنظومات باستيون ومنظومات بانتسير تنفيذا لإيعاز الرئيس فلاديمير بوتين، وتابع إن فرقاطة (الأميرال جريجوروفبتش) شاركت في العمليات بإطلاق صواريخ على أهداف في سوريا، كما شدد على “أن روسيا ستواصل توجيه ضربات نحو الأهداف العسكرية والصناعية للمسلحين في سوريا” على حد وصفه.

قصف روسي على إدلب

في غضون ذلك أفاد “الدفاع المدني السوري” إن مدينة إدلب تتعرض لحملة قصف عنيفة لليوم الرابع على التوالي، حيث تقدر الحصيلة الأولية بأكثر من 80 غارة جوية، ومايزيد عن 15 شهيداً و 90 جريحاً.

وقال مراسل أورينت إن المقاتلات الحربية استهدفت الأحياء السكنية في مدينة معرة النعمان، بريف إدلب، وسط قصف جوي روسي على أحياء سكنية في مدينة كفرنبل، كما تسبب القصف على قرية مرديخ باستشهاد مدنيين وجرح أربعة آخرين، وطال القصف قريتيّ (إحسم، والنبي أيوب) في ريف إدلب، ما خلف أضراراً مادية في ممتلكات المدنيين.

صواريخ باليستية

كما تعرضت مدينة سراقب لقصف بصاروخين بالستيين سقطا بالأراضي الزراعية، وأطلقا من البحر المتوسط، من دون تسجيل إصابات وشنت روسيا عدة غارات على مدينة خان شيخون، أسفرت عن إصابة أربعة مدنيين بجروح طفيفة، فيما تعرضت بلدة احسم لقصف جوي روسي بالقنابل العنقودية، أدى لجرح أربعة مدنيين، كما جرح أربعة آخرين بقصف روسي مماثل على قرية مرديخ.

وطال القصف مخيم في كفرحوم بريف حارم ماأدى لاستشهاد شاب من أهالي الحواش وإصابة عدد آخر، كما تعرضت المخيمات المجاورة بنفس المنطقة لإطلاق قذائف مشابهة استهدفت النازحين.

و تعرضت بلدة جدرايا في ريف إدلب الجنوبي لغارات تسببتبأضرار مادية في ممتلكات المدنيين، وطال القصف الاطراف الجنوبية لمدينة خان شيخون بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي، وأصيبت سيدتان بجروح جراء قصف بالصواريخ قرية حيش بريف إدلب الجنوبي، في حين سقط صاروخ بعيد المدى على أطراف مدينة سراقب بالريف الشرقي مصدره البوارج الروسية الراسية في سواحل اللاذقية.

إلى ذلك طال قصف جوي مدينة خان شيخون وبلدة التمانعة وقريتي الكندة والغسانية ومخيم كفرحوم جنوب وغرب إدلب، ما أسفر عن استشهاد مدني وجرح آخرين، كما تعرض كل من تل النبي أيوب، ومدن كفرنبل، معرة النعمان، وسراقب وبلدة معرشورين، وقرية كفر لاتة، لقصف جوي روسي من دون ورود أنباء عن إصابات.

حمص

وفي مدينة حمص قال مراسل أورينت “سيف الأحمد” إن حي الوعر تعرض لقصف مدفعي روسي، كما طال القصف مدينة تلبيسة، إلى جانب 6 غارات على الرستن، كما نفذت الطئرات الروسية غارات عدة على قرية عز الدين شمال شرق ريف حمص، بالإضافة إلى غارات على أطراف تلبيسة الغربية وقرية المكرمية، كما استشهد مدني وأصيب عدد من الجرحى جراء قصف مدفعي روسي مكثف على الحولة.

روسيا تستأنف غاراتها على أحياء حلب المحاصرة

أفاد مراسل أورينت أن الطائرات الروسية والطائرات السورية الحربية تناوبت اليوم الثلاثاء على استهداف أحياء حلب الشرقية المحاصرة بالصواريخ الفراغية والمحمولة بالمظلات والبراميل المتفجرة، عبر شن أكثر من 25 غارة جوية منذ الساعات الأولى لفجر اليوم إلى ساعة إعداد هذا التقرير (الساعة 2 عصراً بتوقيت دمشق).

وأكد مراسلنا أن الغارات طالت أحياء “الصاخور وباب النيرب ومساكن هنانو، والحيدرية”، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 3 مدنيين في حصيلة أولية وجرح عدد آخر.

استهداف المشفى الثالث في أقل من 24 ساعة

بموازاة ذلك، واصلت روسيا استهدافها الممنهج للمشافي والمراكز الطبية في ريف حلب، حيث أدت الغارات الجوية التي شنتها اليوم إلى إخراج ثالث مشفى عن الخدمة بريف حلب الغربي في أقل من 24 ساعة، وذلك بعد استهداف مشفى بغداد في بلدة عويجل.

وكانت الغارات الروسية قد أخرجت يوم أمس الإثنين مشفى الأتارب في ريف حلب الغربي عن الخدمة، إثر استهدافه ومناطق مختلفة من المدينة بصواريخ “شديدة الانفجار”، وذلك بعيد ساعات قليلة من استهدف الطيران الروسي لمشفى “بيوتي” في بلدة كفرناها، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الأطباء والكادر فضلاً عن الدمار الكبير في المعدات والبنى التحتية.

النظام يؤكد

في هذه الأثناء، أكد تلفزيون النظام الرسمي أن سلاح الجو نفذ اليوم الثلاثاء ضربات على ما وصفها بمعاقل ومخازن تموين “الإرهابيين” في مدينة حلب القديمة.

وروسيا تناور

في موسكو، زعم وزير الحرب الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء أن بلاده شنت ضربات صاروخية جديدة على مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” باستخدام صواريخ وطائرات انطلقت من حاملة الطائرات الروسية المتواجدة قبالة السواحل السورية.

وتأتي هذه التطورات بعيد اتفاق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري، في اتصال هاتفي أمس الاثنين على تمديد مشاورات الخبراء للبحث عن تسوية سلمية للوضع في حلب.

واتهم لافروف خلال الاتصال “المجموعات المسلحة في شرق حلب، برفض التعاون من أجل تسوية الوضع”، مدعياً “عدم تنفيذ طلعات جوية روسية وسورية في تلك المنطقة”.

حشود روسية وإيرانية

وتأتي هذه التطورات مع وصول حاملة الطائرات الوحيدة في روسيا، الأدميرال كوزنيتسوف، إلى قبالة الساحل السوري، وذلك برفقة أسطول من الغواصات والفرقاطات، المرافقة لها، حيث أعلنت روسيا يوم الجمعة، أن الطائرات الروسية بدأت بالتحليق في أجواء سوريا، تمهيداً لبدء العمل العسكري واستهداف موقع “ارهابيين” في أي لحظة.

وكانتب صحيفة “التلغراف” البريطانية قد كشفت قبل أيام أنها رصدت قافلة تضم عشرات الجنود الروس ينقلون أسلحة ثقيلة إلى حلب الغربية عبر بلدة الراموسة جنوب حلب، ونقلت الصحيفة عن ضابط في قوات الأسد قوله “إن الروس سيقودون الهجوم على حلب الشرقية وسيشكلون أكثر من 80% من القوات المهاجمة، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الجنود الروس في سوريا يبلغ أكثر من خمسة آلاف”.

كما أمرت إيران ميليشياتها العابرة للحدود المنتشرة على أطراف أحياء حلب الشرقية، بالتحضير العسكري لما سمته قناة العالم الإيرانية الرسمية مؤخراً بـ”قيامة حلب” ، خصوصاً مع تأكيدات بوصول دفعات جديدة من الميليشيات الشيعية التي أرسلها الحرس الثوري الإيراني من طهران وبغداد إلى مشارف مدينة حلب خلال الأيام القليلة الماضية.

فيما أفاد مصدر عسكري لـ سانا بأن :

وحدات من الجيش العربي السوري تقضي على إرهابيين في درعا وريفي حمص واللاذقية الشمالي وتدمر آليات لإرهابيي “داعش” في ريف السويداء

أفاد مصدر عسكري لـ سانا بأن وحدة من الجيش والقوات المسلحة دمرت 6 آليات لإرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة بئر التنمية بريف السويداء الشرقي.

إيقاع 15 قتيلا ومصابا بين إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” وتدمير مقرات وأسلحة رشاشة لهم في ريف حمص الشمالي

في هذه الأثناء نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية على تحصينات وأوكار إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الارهاب الدولية وكبدتهم خسائر في الأفراد والعتاد في عدد من قرى وبلدات ريف حمص الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن “وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أوقعت 15 إرهابيا بين قتيل ومصاب خلال عملياتها على مواقع تنظيم “جبهة النصرة” على محور حوش الديواني والسعن الاسود وحوش حجو وحوش جعفر” بريف حمص الشمالي.

وأشار المراسل صباح اليوم إلى أن عمليات الجيش على مواقع ارهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في قرية عز الدين شمال شرق مدينة حمص أسفرت عن ” تدمير مقرات و 3 رشاشات ومقتل عدد منهم”.

وبين المراسل أن من بين القتلى الإرهابيين “مصطفى الكيال” و”بلال نجم” و”حسام الشامي” والمدعو “أبو عزام السوري”.

وكان مصدر عسكري أفاد صباح اليوم في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش دمرت مقرا لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” وقضت على عدد من الارهابيين في ضربة دقيقة على نقطة محصنة لهم في قرية حوش الظواهرة بريف حمص الشمالي.

وتتحصن في قرية عز الدين التي تتوسط مدن حمص وحماة وسلمية والرستن وعدد من قرى وبلدات ريف حمص الشمالي مجموعات ارهابية تابعة في معظمها لتنظيم “جبهة النصرة” المدعوم من نظامي أردوغان وال ثاني القطري وتستهدف أحياء مدينة حمص والقرى المجاورة بالقذائف الصاروخية ما يؤءدي الى ارتقاء شهداء معظمهم من الأطفال والنساء.

تدمير تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في جبل الثردة وشرق مطار دير الزور

ودمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مدعومة بالطيران الحربي السوري تحصينات وأوكارا لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن الطيران الحربي “نفذ طلعة على تجمعات إرهابيي “داعش” في جبل الثردة أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير تحصيناتهم”.

ولفت المصدر إلى ان رمايات مدفعية دقيقة على محاور ونقاط تسلل الإرهابيين في منطقة الساتر الشرقي لمطار دير الزور أدت إلى القضاء على عدد منهم وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

ويحاصر تنظيم “داعش” التكفيري عشرات الالاف من الاهالي في دير الزور ويفرض عليهم أفكاره التكفيرية التي تتناقض مع الشرائع السماوية والفطرة الإنسانية ويعمد الى ارتكاب الجرائم بحقهم.

وحدات من الجيش تقضي على إرهابيين من “جبهة النصرة” في بلدة اليادودة ودرعا البلد

وفي درعا نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عمليات مكثفة على تحصينات وتجمعات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان العدو الاسرائيلي.

ففي منطقة درعا البلد ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش دمرت نقاطا محصنة وآليات للمجموعات الارهابية وقضت على عدد من أفرادها في رمايات نارية على تجمعاتهم في حي الكرك ومخيم النازحين ومحيطه.

وقضت وحدة من الجيش على إرهابيين من “جبهة النصرة” في مخيم النازحين وحي الكرك ودمرت لهم دشمة رشاش غرب المخيم وجنوب شارع الاردن وغرب جامع بلال الحبشي.

ولفت المصدر إلى أن “رمايات الجيش على نقطة تتحصن فيها مجموعة إرهابية شمال مقص الحجر ببلدة اليادودة” نحو 5 كم غرب مدينة درعا أدت إلى “إيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب”.

ودمرت وحدة من الجيش أمس دراجة نارية كانت تقل ارهابيين اثنين شمال صوامع الحبوب في بلدة اليادودة.

وتنتشر في أحياء منطقة درعا البلد وعدد من القرى والبلدات بريف المحافظة تنظيمات إرهابية أغلبها يتبع لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “لواء توحيد الجنوب” و”كتائب مجاهدي حوران” و”كتيبة مدفعية سجيل” وغيرها التي تتلقى الدعم من كيان العدو الاسرائيلي الذي شكل معها “وحدة ارتباط” لتنسيق ودعم جرائمهم في سورية.

القضاء على 15 إرهابيا من تنظيم “جبهة النصرة” في ريف اللاذقية الشمالي

إلى ذلك قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على أكثر من 15 إرهابيا من تنظيم “جبهة النصرة” في ريف اللاذقية الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات الجيش “نفذت رمايات دقيقة على تحصينات الارهابيين في محيط مزرعتي فلة والشماس أدت إلى تدمير مقر قيادة لمتزعميهم والقضاء على أكثر من 15 إرهابيا وتدمير آليات وأسلحة لهم”.

وقضت وحدات من الجيش أمس على عدد من الارهابيين ودمرت اليات مصفحة لهم في المرانة وقرفوص وكبانة ومحيط مزرعة الحياة في أقصى ريف اللاذقية الشمالي.

وتنتشر في عدد من القرى الحدودية بريف اللاذقية الشمالي والشمالي الشرقي مجموعات ارهابية تابعة في معظمها لتنظيم “جبهة النصرة” و”أجناد الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” وغيرها من التنظيمات التي تتلقى الدعم من نظامي أردوغان وآل سعود.

شام تايمز

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