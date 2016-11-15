انفلونزا الطيور يعود للواجهة.. ألمانيا وسويسرا تعلنان العثور على بؤر لسلالة خطيرة منه

كشفت ألمانيا وسويسرا، عن العثور على بؤر جديدة لسلالة خطيرة من فيروس انفلونزا الطيور، عقب رصد عدة حالات في دول أوروبية أخرى.

وذكرت وكالة (رويترز)، يوم السبت، ان ولاية شليزفيج هولشتاين الألمانية أعلنت عن حالة إصابة واحدة مؤكدة في مزرعة يجري فيها الآن إعدام 30 ألف دجاجة.

وقالت وزارة الزراعة في الولاية إن منطقة مساحتها ثلاثة كيلومترات مربعة تم إغلاقها.

وفي برلين، قال وزير الزراعة الاتحادي كريستيان شميت، إن “الحكومة أنشأت مكتبا لإدارة الأزمة”.

وقال مسؤول بقطاع الزراعة، لم يكشف عن اسمه، إنه “لم تتضح حالة ثانية في مزرعة دجاج بإقليم فورارلبرج النمساوي القريب مع الحدود الألمانية والسويسرية بعد تحليل عينة ثانية”.

وتم فرض منطقة حماية نصف قطرها ثلاثة كم على الأقل، ومنطقة مراقبة نصف قطرها عشرة كم على الأقل حول المواقع المصابة، لمنع الطيور المهاجرة من نقل المرض إلى مزارع للدواجن.

وفي سويسرا، أكدت السلطات أيضا وجود الفيروس في طيور نافقة على طول بحيرة جنيف يوم السبت.

وسجل فيروس (إتش 5 إن 8) ظهورا حديثاً في كل من النمسا والمجر وبولندا وهولندا والدنمرك وكرواتيا.

وكانت النمسا وسويسرا اتخذتا قبل أيام إجراءات لمنع انتشار الفيروس بين الدواجن المنزلية بعد اكتشاف المرض في بط بري حول بحيرة كونستانس.

ويعود تاريخ أول إصابة بشرية إلى عام 1997 حين اندلع الفيروس في هونغ كونغ. ومنذ عودته للظهور عامي 2003 و2004 انتشر “إتش5 إن1” من آسيا إلى أوروبا وأفريقيا مسببا إصابة ملايين الطيور الداجنة ومئات من البشر توفي الكثير منهم.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes