أردوغان .. ترامب يُرحب بالأطروحات التركية في سوريا والعراق .. هيلاري كلينتون تلقت دعماً مالياً من غولن .. و سأناقش مع ترامب حظر الطيران في سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة دونالد ترامب تبدو أكثر ترحيباً بالأطروحات التركية لحل القضايا العالقة في سوريا والعراق.

أردوغان وفي حديثه لمجموعة من الصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من زيارة بلاروسيا، قال: إن التظاهرات المناهضة لترامب في الولايات الأمريكية تدل على فشل فئة من الشعب في تقبل نتائج العملية الديمقراطية،

كما توقع أن تخمد هذه المظاهرات قريباً، وأضاف: “لن أتفاجأ إن رأيت المتظاهرين في الطرقات اليوم يصطفون للحصول على لقاء مع ترامب قريبا” بحسب “ديلي صباح”.

واوضح أردوغان أن بلاده لم تنحاز إلى أي طرف في الانتخابات الأمريكية، وذلك لاهتمامها بوضع العلاقات الرسمية بين البلدين بغض النظر عن شخص الرئيس القادم.

وقال: “لم يكن من المناسب التواصل مع أحد المرشحين قبل الانتخابات. كنا حريصين على أن يعلم الجميع بأننا سنعمل مع المرشح الذي يختاره الشعب الأمريكي،

مشيراً إلى تقارير حول حصول حملة هيلاري كلينتون على دعم وتبرعات من تنظيم غولن الإرهابي في الولايات المتحدة، مؤكداً أن تحقيقات ستقام حول حقيقة هذه التقارير.

وحول اتصاله الهاتفي مع ترامب، قال أردوغان: “هنأته بالنجاح، وسيستلم المنصب في العشرين من شهر كانون الثاني المقبل، قد تكون لنا الفرصة للقيام باتصال هاتفي آخر قبل ذلك الموعد، وعبرت له عن رغبة تركيا في أن تكون إحدى الدول الأول التي يزورها بعد تسلمه المنصب.

أردوغان : هيلاري كلينتون تلقت دعماً مالياً من غولن .. و سأناقش مع ترامب حظر الطيران في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ما سماه التوسع الفارسي في العراق وموقف مليشيات الحشد الشعبي منه ليس بالأمر الجيد، معتبرا أن الحشد الشعبي لا يزال يشكل تهديدا لسكان الموصل والتركمان.

وأضاف أردوغان – في تصريحات له عقب عودته من زيارة روسيا البيضاء – أن بلاده ستقف دائما مع إدارة عراقية صادقة وعادلة، وقال “نحن ملزمون بضمان أمن بلدنا، ونحن نراقب عن كثب التطورات في المنطقة وعلى رأسها ما يحدث في تلعفر وسنجار والموصل”.

واعتبر أن عدم مشاركة تركيا في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية لا يضمن السلام، وأن تركيا لا تستطيع تجاهل الدعوات من حكومة إقليم كردستان العراق ومن الموصل.

وشدد على أن الهدف الأساسي من وجود قوات بلاده في بعشيقة “هو دعم سكان المنطقة وتلبية طلب الطرف الآخر بالتدريب والتسليح”.

وفي شأن آخر، قال أردوغان إنه سيناقش مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تفعيل فكرة منطقة حظر الطيران داخل الحدود السورية.

وأضاف أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تلقت دعما ماليا من منظمة فتح الله غولن، في حين أن ترامب تمكن من الفوز بموارده المالية الخاصة.

وكان الرئيس التركي أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب هنأه خلالها بفوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، وأعرب عن اعتقاده بأن العلاقات الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة “سوف تتعزز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة”.

(ANADOLU – aljazeera)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes