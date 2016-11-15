الدفاع الروسية تتهم المعارضة المسلحة باستخدام اسلحة كيماوية ضد الجيش النظامي بحلب

اتهمت وزارة الدفاع الروسية, يوم الاثنين, مقاتلي المعارضة المسلحة باستخدام اسلحة كيماوية امس ضد الجيش السوري في ريف حلب, مشيرة الى ان العينات المأخوذة من مكان القصف تشير إلى استخدامهم لمادة الكلور السامة.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف قوله إن “نحو 30 من الجنود السوريين أصيبوا بحالات تسمم متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى نقل أغلبهم إلى مستشفى في حلب”.

واضاف المتحدث الروسي ان “جميع العينات التي أخذها ضباط من المركز العلمي لوحدات الحماية الإشعاعية والبيولوجية التابعة للقوات الروسية من المكان أشارت إلى استخدام المسلحين غاز الكلور كمادة سامة”.

وكانت قيادة الجيش النظامي اعلنت، يوم الأحد، ان عشرات المصابين سقطوا جراء قصف المعارضة لمنطقة النيرب ومحيطها بقذائف هاون محملة بمادة “الكلور”.

واتهم المتحدث الروسي المسلحين باستخدام “الكلور” ضد الجنود السوريين والمدنيين “أكثر وأكثر”, منتقدا تجاهل السياسيين الغرب, الذين يبدون القلق حول حلب, لاسيما بريطانيا وفرنسا, عن ماوصفه “بالجرائم “.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، طالبت يوم الجمعة ، منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” بإرسال خبراء لتقصي وقائع استخدام أسلحة كيميائية في أحد أحياء حلب في أسرع وقت، وذلك عقب تأكيدات قدمتها موسكو بأن ضباطا من المركز العلمي لوحدات “الحماية الإشعاعية والبيولوجية” التابعة للقوات الروسية وجدوا خلال استطلاع في حلب أدلة على استخدام أسلحة كيميائية.

ويتبادل النظام والمعارضة اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية ومحرمة دوليا في الحرب المشتعلة في البلاد منذ حوالي ست سنوات.

شام تايمز

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