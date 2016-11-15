عمان : الحظ يجلب لثلاث صيادين 3 ملايين دولار

عثر ثلاثة صيادين من عمان على قطعة كبيرة من عنبر الحوت تزن 80 كغ وتبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين دولار.

وتُستخدم مادة العنبر المستخرجة من هذه الأنواع من الحيتان في تحضير وتصنيع أفضل وأغلى العطور، لأنها تجعل الروائح تستمر لفترة أطول. لذا قُدر سعر هذه القطعة بأنه مبلغ باهظ حيث يتطلب الأمر قدرا كبيرا من الحظ للعثور عليها.

ويعتقد العلماء أن بطون الحيتان تفرز هذه المادة لتساعدها على هضم الأشياء والمواد الغذائية التي لا تستطيع هضمها. وبعد إنتاج مادة العنبر، يقوم الحوت بقذف الفائض غير المرغوب فيه أو التخلص منه من خلال الفضلات.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم ، بمجرد تخلص الحوت من هذه المادة فإنها تطفو على سطح المحيط، ويعتبر هذا الأمر واحدا من أسباب تسميتها “الذهب العائم”. وقد عثر الصيادون على هذه المادة الغالية الثمن طافية على سطح الماء.

ووفقا للسيد حسن شعبان آل اللواتي، عُثر على الكنز المثير للاهتمام قبالة ساحل “القريات”، وهي منطقة في شمال شرق عمان، من قبل 3 صيادين. ومعروف أن خالد السناني قضى كامل حياته في الصيد ضمن حدود هذه المنطقة، على أمل أن يعثر على ثروة كبيرة في المحيط.

وقال السناني في حديث مع “تايمز أوف عمان”: “استخدمنا الحبل والشبكة لجمع المادة ونقلها إلى داخل القارب. وكان قيل لي في وقت سابق أن مادة العنبر لديها رائحة رديئة، ولكنها تضفي بعد أيام رائحة لطيفة، وقد هرعت إلى الشاطئ وأنا سعيد للغاية”.

وفي واقع الأمر، يعتبر السناني محظوظا جدا لرصده هذه المادة الثمينة على سطح الماء، ففي أكثر الأحيان يظهر العنبر على الشاطئ بعد ظاهرة المد والجزر.

وقدم تاجر سعودي عرضا لشراء العنبر مقابل نحو 35 ألف دولار للكيلو غرام الواحد، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو 2.8 مليون دولار، ومن المرجح أن ينتظر السناني فرصة بيع القطعة بسعر أفضل.

يذكر أن زوجين من بريطانيا عثرا في شهر نيسان الماضي على قطعة تزن 1.57 كغ من العنبر وتبلغ قيمتها ما يقرب من 70 ألف دولار.

شام تايمز

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