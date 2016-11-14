شروط نقل الطلاب في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2016-2017

حددت وزارة التعليم العالي شروط نقل الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة حيث ينقل الطلاب في الجامعات الخاصة الى الجامعات الخاصة السورية في الاختصاصات المماثلة لاختصاصاتهم .

وبينت الوزارة ان الطلاب المسجلين في كليات الشريعة والعلوم الشرعية ينقلون الى معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث السلامية .‏

وينقل الطلاب الذين اجتازوا السنة الأولى نجاحا او نقلا او حققوا خمسين رصيدا او خمسة وعشرين معتمدة في اختصاصات غير موجودة في الجامعات الخاصة او في معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الاسلامية الى نظام التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية في الاختصاصات المماثلة لاختصاصاتهم .‏

وأشارت تعليمات الوزارة الى انه يتم نقل الطلاب الذين اجتازوا السنة الاولى نجاحا او نقلا او حققوا خمسين بالمائة رصيدا او خمسة وعشرين ساعة معتمدة المسجلون في اختصاصات غير موجودة في الجامعات الخاصة او في معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الاسلامية او في نظام التعليم المفتوح الى الجامعات الحكومية في الاختصاصات المماثلة لاختصاصاتهم وفق رسم التعليم الموازي وينقل الطلاب الذين اجتازوا السنة اﻷولى نجاحا او نقلا ولم يحققوا خمسين رصيدا او خمسة وعشرين ساعة معتمدة المسجلون في اختصاصات غير موجودة في الجامعات الخاصة او في معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الاسلامية ويقبلون في نظام التعليم المفتوح في الاختصاصات التي تتناسب مع شهاداتهم الثانوية.‏

ولفتت الوزارة الى أن تقديم طلبات النقل يستمر حتى الخامس عشر من الشهر القادم .‏

شام تايمز

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