ضمن حملة من الحقل إلى المستهلك .. تسويق 60 طناً من البرتقال من طرطوس لدمشق

سوقت اللجنة الفرعية للحمضيات في طرطوس اليوم 60 طنا من البرتقال بأسعار مشجعة الى دمشق وذلك ضمن حملة “من الحقل الى المستهلك” التي تنظمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف تشجيع ودعم الفلاحين على تسويق المحصول وتامين احتياجات المواطنين باسعار مناسبة.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس ورئيس اللجنة الفرعية زيد علي في تصريح الى انه يتم العمل حاليا على التسويق المباشر للحمضيات من ارض الانتاج الى منافذ البيع التابعة للوزارة عبر توفير مستلزمات التسويق للتخفيف على المزارعين أعباء وأجور النقل والشحن والسمسرة لافتا الى استعداد اللجنة لتسويق كامل المحصول في المحافظة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شكلت أول أمس لجانا مركزية وفرعية فى المحافظات ضمن حملة / من الحقل الى المستهلك / وذلك بدءا من دمشق وريفها لتشمل باقي المحافظات ومهمتها توفير المستلزمات الكفيلة لانجاح عملية تسويق الحمضيات داخليا عبر تامين سيارات الشحن ومنافذ البيع والايدى العاملة والتنسيق مع الروابط الفلاحية ومديريات الزراعة بالمناطق المنتجة لاستجرار محصول الحمضيات بشكل مباشر من الفلاحين اضافة الى تسيير سيارات جوالة يوميا محملة بالحمضيات لبيعها فى دمشق وريفها إضافة الى صالات مؤسسات التدخل الإيجابي.

سانا

شام تايمز

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