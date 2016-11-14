ضبط معمل لصناعة مواد غذائية فاسدة في بلدة حلا بالقطيفة

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بلدة حلا التابعة لمدينة القطيفة في ريف دمشق معملا لصناعة المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

وفي تصريح صحفي أوضح معاون مدير التجارة الداخلية بسام شاكر “أن المديرية قامت مباشرة بعد حصولها على معلومات تؤكد قيام معمل بمنطقة القطيفة بإنتاج مواد غذائية فاسدة لا تصلح للاستهلاك البشري بضبط المعمل ومحتوياته” .

مشيرا إلى أن “عناصر الرقابة عثروا في المعمل على مواد غذائية يكسوها العفن والدود وموضوعة بالعراء وتتجمع فوقها الحشرات والأتربة والغبار وبعضها متعفن تماما”.

وأكد شاكر أنه تم ختم المعمل بالشمع الأحمر ومصادرة محتوياته تمهيدا لإتلافها وإحالة المخالفين إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

سانا

شام تايمز

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