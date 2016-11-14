مؤسسة المعارض والأسواق الدولية تبدأ بأرشفة وثائق معرض دمشق الدولي

أعلن مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي عن بدء المؤسسة بمشروع الأرشفة الالكترونية لجميع وثائق معرض دمشق الدولي بحيث يتم نقلها من الألبومات إلى “سيديات إلكترونية” بهدف الحفاظ على التراث التاريخي والمهم للمعرض منذ بداياته في الخمسينيات.

وبين كرتلي أنه تم تشكيل فريق عمل من العلاقات العامة للأرشفة الإلكترونية لإنجاز المشروع والوصول إلى معرض الكتروني لهذه الوثائق مرتبط بموقع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.

في سياق آخر أوضح كرتلي أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع اتحاد الحرفيين على تفعيل جناح الصناعات اليدوية ليتم إدراجه بشكل دائم ضمن المعارض القادمة بحيث تقدم المؤسسة كل الخدمات مجانا للعارضين المشاركين.

سانا

شام تايمز

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