مجلس محافظة دمشق: الإسراع بإصدار قرار التخاصص للسكن البديل للمستحقين خلف مشفى الرازي .. إلزام الأكشاك المرخصة لبيع المطبوعات من مجلات وصحف

أكد أعضاء مجلس محافظة دمشق أهمية الإسراع في إصدار قرار التخاصص للسكن البديل للمواطنين المستحقين في المنطقة التنظيمية الأولى الواقعة خلف مشفى الرازي والإجابة عن شكاوى المواطنين بشكل خطي وقيام دوائر الخدمات بدورهم في جرد المخالفات وضبطها دون شكوى.

وخلال الجلسة الثانية للدورة العادية السادسة للعام 2016 اليوم لفت أعضاء المجلس إلى الحملة النوعية التي قامت بها محافظة دمشق بالتعاون مع الجهات المختصة لإزالة الإشغالات في شوارع المدينة وطالبوا بضبط ومراقبة حظائر بيع الغنم الكائنة على أوتستراد ابن النفيس والإسراع بوضع بناء بلدية القنوات في الخدمة ودعم دائرة خدمات ركن الدين بالآليات و توسعة مركز خدمة المواطن بالمهاجرين والميدان ومقر الكاتب بالعدل في ركن الدين.

ودعا الأعضاء إلى الإسراع بتجهيز مركز خدمة المواطن في حي كفرسوسة وإزالة الحواجز الحديدية لمواقف السيارات في حي الورود وإلزام الأكشاك المرخصة لبيع المطبوعات من مجلات وصحف التقيد بترخيصها وازالة البسطات من سوق الهال واحياء الأسواق النموذجية القائمة في مناطق باب سريجة وكفرسوسة ونهر عيشة والبختيار وتعميم المرسوم /66/ لتنظيم المناطق العشوائية في باقي المحافظات.

وفي مداخلة لرئيس المجلس المهندس عادل العلبي دعا إلى إيجاد أماكن خاصة للبسطات وتنظيمها ومنحها للمواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط وموافقات معينة وايجاد آلية لترخيص المحال القديمة في كفرسوسة وعدم إزالتها .

لافتا إلى الجهود التي قامت بها دوائر الخدمات وباقي المديريات في المحافظة لإزالة الاشغالات في محافظة دمشق ومتابعتها للعمل على مدار الساعة.

وأجاب المديرون عن تساؤءلات الأعضاء حيث أوضح مدير تنفيذ المرسوم 66 المهندس جمال يوسف أن وزارة الأشغال العامة والإسكان أصدرت القرار رقم 112 للعام 2017 الذي حدد شروط السكن البديل وأعطى محافظة دمشق الصلاحية لوضع آلية تطبيق القرار لافتا إلى أنه تم عرض الموضوع على المكتب التنفيذي لاستصدار التعليمات التنفيذية لضمان حسن تطبيقه.

وأكد يوسف أن الموضوع ما يزال قيد الدراسة لضمان حسن التطبيق وتحقيق العدالة للمواطنين وسيتم تطبيقه فور صدوره مشيرا إلى أن مدة الإنذار حسب القانون هي 60 يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ وليست خمسة أيام مبينا في الوقت ذاته أن الإجابة عن شكاوى المواطنين بشكل خطي يتم منحها فقط من خلال المحافظ والمديرية تبلغ أصحاب الشكاوى بالردود شفهياً .

إلى ذلك لفت علي حلباوي مدير الإشراف في المحافظة إلى أن مركز خدمة القنوات بات جاهزا ويتم العمل على مده بالتجهيزات اللازمة ما أدى إلى التأخر في تسليمه.

وحول حملة ازالة الاشغالات في دمشق أكد عضو المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة فيصل سرور أن الحملة التي تمت بموجبها ازالة مختلف الاشغالات في شوارع المدينة لم تصادر أي بضاعة وسبق الحملة تنبيه الشاغلين من خلال دوائر الخدمات وأقسام الشرطة بضرورة ازالة التعديات بأنفسهم .

مشيرا إلى أن “المحافظة تقوم بدراسة أربع مناطق لتموضع البسطات فيها علماً أنه يوجد حالياً خمس مناطق للبسطات مجانية” كما أن المحافظة كلفت دوائر الخدمات إعداد دراسة تجميلية لسوقي باب سريجة والميدان.

ودعا سرور وسائل الإعلام إلى ضرورة “تناول موضوع إزالة الإشغالات بموضوعية” علما أن إزالة التعديات والإشغالات كانت مطلب الجميع نظرا للتشوهات الكبيرة التي لحقت بشوارع وأرصفة المدينة.

وناقش المجلس تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالخدمات والمرافق البلدية وتسوية المخالفات والأمور المتعلقة بالإسكان والعمل الشعبي والأبنية المدرسية.

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes