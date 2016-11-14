تحطم طائرة حربية روسية بعد إقلاعها من حاملة الطائرات كوزنيتسوف قبالة السواحل السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز “ميغ 29 كوبر” سقطت فوق مياه البحر المتوسط قرب الساحل السوري لدى تنفيذها طلعة تدريبية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الطائرة المقاتلة سقطت جراء خلل فني في البحر المتوسط بالقرب من حاملة الطائرات أميرال كوزنيتسوف لدى تنفيذها طلعة تدريبية يوم أمس.

وأوضحت الوزارة أن الطيار قفز بنجاح بالمظلة من الطائرة المنكوبة خلال قيامها بمهمة تدريبية في رف مكون من 3 طائرات.

بينما قال مراسل “فوكس نيوز” في تغريدة على صفحته بموقع تويتر” “إن مصادر رسمية أمريكية أكدت الخبر”، كما قالت صحيفة “يني شفق” التركية أن طائرة روسية من طراز ميغ 29 سقطت في البحر الأبيض المتوسط اليوم الإثنين، وهي في طريق عودتها عقب قصف مدرسة “أبو عبده” الإبتدائية جنوب مدينة حلب.

وتعرضت مدرسة أبو عبدة في جبل الحص بريف حلب الجنوبي صباح اليوم لقصف من قبل الطيران الروسي بالقنابل الفوسفورية ، كما نشرت قناة “حلب اليوم” صوراً تظهر آثار استهداف الغارات الروسية بالقنابل الفوسفورية على المدرسة ذاتها.

شام تايمز

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