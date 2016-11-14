سانا : ضحايا بقذائف على السومرية بريف دمشق

لقي شخصان مصرعهم واصيب 9 بجروح, يوم الاثنين, جراء سقوط قذائف صاروخية على منطقة السومرية بريف دمشق.

وذكرت وكالة (سانا) أن “القصف أسفر عن “إصابة 9 أشخاص بينهم طفل بحالة حرجة ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

وسقط قتلى وجرحى يوم الخميس, بقذائف على مدرسة طارق بن زياد في حي المهاجرين بدمشق, ومنطقة ضاحية الأسد في ريفها .

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

شام تايمز

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