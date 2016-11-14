انفجار بالحسكة واشتباكات متجددة بالغوطة الشرقية .. قصف جوي متجدد على ريف حماة .. سانا: القضاء على إرهابيين بريف حماة و بريف اللاذقية الشمالي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 3 قذائف أطلقتها القوات التركية سقطت على تمركزات لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي، كذلك سمع دوي انفجار في مدينة الحسكة، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت سيارة قرب مقر فرع حزب البعث بحي الطلائع بمدينة الحسكة، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر ، بينما استهدفت طائرات التحالف الدولي تمركزات تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف الحسكة الجنوبي.

في سياق آخر فارقت الحياة سيدة من مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وذلك بسبب احتجازها لمدة 15 يوماً عند حاجز رجم الصليبي بريف الحسكة، خلال توجهها إلى مشفى الحسكة الوطني لتناول جرعة لمرض السكري، وذلك بسبب عدم وجود كفيل لها من المواطنون الكورد.

وفي محافظة ريف دمشق تجددت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الإسلامية من طرف، وقوات سورية من طرف آخر في جبهة المحمدية بالغوطة الشرقية، كذلك تتواصل الاشتباكات في عدة محاور بمحيط خان الشيح بالغوطة الغربية، وسط خسائر بشرية في صفوف الطرفين ، كما استهدفت مناطق في طريق إفرة بوادي بردى.

وفي محافظة حماة قصف الطيران الحربي مناطق في في بلدة عقيربات بريف حماة الشرقي، كذلك قصف الطيران الحربي مناطق في مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي، بينما قصفت مناطق في قريتي دمينة والقنطرة بريف حماة الجنوبي،

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

وحدات من الجيش العربي السوري تقضي على إرهابيين مما يسمى “تجمع العزة” و”جيش النصرة” في ريف حماة وتوقع مجموعة إرهابية بين قتيل ومصاب بريف اللاذقية الشمالي

تصدت وحدات من الجيش والقوات المسلحة لهجوم مجموعات ارهابية تابعة لما يسمى تجمع العزة” و”جيش النصر” على إحدى النقاط العسكرية في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدات من الجيش خاضت فجر اليوم اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية هاجمت تلة بريديج الحاكمة بالريف الشمالي الغربي.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت بافشال الهجوم الارهابي بعد “تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وفرار من تبقى منهم وتدمير آليات بعضها مزود برشاشات وأخرى تقل عددا منهم ومحملة بالذخيرة”.

إلى ذلك ذكرت مصادر أهلية من بلدة حلفايا “إن إرهابيي “تجمع العزة” قاموا بسرقة ونهب محتويات أكثر من 300 منزل بعد ان هجروا سكانها وقاموا بنقلها إلى القرى والبلدات المجاورة”.

وقضت وحدات من الجيش أمس على أعداد كبيرة من الإرهابيين ودمرت آلياتهم في طيبة الإمام وكفرزيتا والزكاة واللطامنة وتلة الناصرية ومورك وحلفايا واللحايا وخربة الحجامة بريف حماة.

إيقاع أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل ومصاب وتدمير عربة لها في أقصى ريف اللاذقية الشمالي

في هذه الأثناء وجهت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات دقيقة على نقاط تحصن مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” في محيط مزرعة الحياة في أقصى ريف اللاذقية الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن الرمايات النارية أسفرت عن “إيقاع أفراد المجموعة الارهابية بين قتيل ومصاب وتدمير عربة وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم”.

ودمرت وحدات من الجيش أمس أوكارا وتجمعات للمجموعات الإرهابية التابعة “لجبهة النصرة” في قرى كربيل وفلة والبوضية في ريف اللاذقية الشمالي.

وتنتشر في عدد من القرى الحدودية بريف اللاذقية الشمالي والشمالي الشرقي مجموعات إرهابية تابعة في معظمها لتنظيم “جبهة النصرة” و “أجناد الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” وغيرها من التنظيمات التي تتلقى الدعم من نظامي أردوغان وآل سعود.

وحدات من الجيش تدمر تحصينات وآلية لإرهابيي “جبهة النصرة” وتوقع قتلى بين صفوفهم في اليادودة ودرعا البلد

إلى ذلك نفذت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في درعا اليوم عمليات على تحصينات ومحاور تحرك المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي.

ففي منطقة درعا البلد بين مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش “قضت على عدد من الإرهابيين في مخيم النازحين وحي الكرك ودمرت لهم دشمة رشاش غرب المخيم”.

وقضت وحدة من الجيش أمس على العديد من الإرهابيين ودمرت لهم 4 رشاشات ثقيلة في خزان الكرك وقرب معمل الأحذية ومدفع رشاش شمال غرب الجمرك القديم.

وإلى الغرب من مدينة درعا بنحو 5 كم لفت المصدر إلى أن رمايات الجيش على محور تسلل الإرهابيين أدت إلى “تدمير دراجة نارية كانت تقل إرهابيين اثنين شمال صوامع الحبوب ببلدة اليادودة”.

ودمرت وحدة من الجيش أمس تحصينات وآلية للتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” وقضت على العديد من أفرادها أثناء محاولتهم القيام بأعمال التخريب وسرقة الحبوب من صوامع بلدة اليادودة.

شام تايمز

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