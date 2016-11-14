أمريكية غضبت من فوز ترامب .. فقررت معانقة المارة “ مجاناً ”

قضت امرأة من ولاية “رود آيلاند” الأمريكية، يومها وهي “توزع عناقات مجانية” بعد شعورها بالغضب بسبب انتصار المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وأفادت جيني دالي من جنوب كينغستاون لصحيفة “ويسترلي صن” أنها استيقظت الأربعاء وهي تشعر بأنها بحاجة للعناق وتوقعت أن الكثيرين غيرها بحاجة للعناق أيضاً، بعد إعلان فوز ترامب.

وبحسب ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، توجهت دالي البالغة من العمر 31 عاماً، و التي تعمل نادلة في مطعم، إلى وسط مدينة ويسترلي مع لافتة كُتب عليها: “هل تحتاج لعناق اليوم؟ هو مجاني، فقط أطلب”.

وأشارت دالي أنها لا ترغب بقضاء كل يومها وهي تشعر بالخوف ، فقررت أن تظهر الحب لأكبر قدر ممكن من الناس ، وعانقت دالي عدة أشخاص، منهم من أخبرها بعضاً من قصص حياته، كما توقفت امرأة لاعطائها مظلة بعد أن بدأ هطول المطر أثناء وقوفها وسط المارة.

شام تايمز

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