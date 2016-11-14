بسرية تامة .. أندونيسيا تختار ملكة جمال المتحولين جنسياً

نُظمت بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا مسابقة ملكة جمال المتحولين جنسيا في سرية تامة ، وقد تم توجيه دعوات لعدد قليل من وسائل الاعلام لتغطية الحدث، وطلب المشرفون على المسابقة من الحضور عدم نشر صور المتسابقين على الشبكة العنكبوتية خوفا من ردة فعل المسلحين المتطرفين .

وقد فازت في المسابقة ” بي ناباه تابيي” (28عاما) أمام 18 متنافسة وحصلت إضافة إلى التاج على جائزة مالية قدرها 10 ملايين روبية (690 يورو) و كأس يبلغ ارتفاعه 2 م.

ووفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، عبرت “بي” المتوجة بلقب ملكة جمال المتحولين جنسيا عن فرحتها لوسائل الإعلام قائلة: “أنا سعيدة، لكن لدي رغبة في البكاء، فلم أكن أتوقع الفوز بالمسابقة”.

ويأتي تنظيم مسابقة المتحولين جنسيا بعد أسبوع فقط على خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرات غاضبة ضد محافظ مدينة جاكرتا “باسوكي تاجاهاجا بورناما” وهو مسيحي من أصل صيني ، بعد اتهامه بالإساءة للإسلام.

شام تايمز

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