منتخب مصر يعزز فرصه في التأهل للمونديال بثنائية أمام غانا

حصد منتخب مصر فوزاً صعباً من أنياب ضيفه غانا بهدفين دون رد، مساء الأحد، باستاد برج العرب في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم.

تقدم منتخب مصر بهدف محمد صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة 43 وأحرز عبد الله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 86 ليعزز الفراعنة فرص التأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين وتجمد رصيد غانا عند نقطة.

وغاب منتخب مصر عن نهائيات بطولة كأس العالم منذ آخر مشاركة له في مونديال 1990 بإيطاليا كما ثأر الفراعنة من الخسارة التاريخية بنتيجة 6-1 أمام غانا في تصفيات مونديال 2014.

كاد منتخب مصر أن يفاجئ غانا بهدف مبكر من تمريرة ذكية عن طريق عبد الله السعيد إلى محمد صلاح الذي لم يستغل الفرصة، وأبعد عصام الحضري حارس الفراعنة تمريرة عرضية من غانا بارتباك ثم تصدى الحضري لتسديدة قوية وسط محاولات غانية مبكرة.

وأفسد واكاسو انطلاقة سريعة من أحمد فتحي في الجبهة اليمنى ثم حصل الفراعنة على أول ضربة ركنية بعد محاولة قادها عبد الله السعيد.

وأبعد دفاع مصر عدة محاولات غانية لاختراق الخط الخلفي مع تسديدة من أندريا أيو أبعدها النني إلى ضربة ركنية مع تألق من الحضري في إبعاد كرة عرضية واستمر الضغط الغاني متواصلاً خلال الربع ساعة الأولى مع تراجع دفاعي واضح من الفراعنة.

وارتكب النني خطأ في استلام الكرة لينطلق مهاجم غانا ولكن النني ارتكب خطأ لإفساد الهجمة مع تألق من الحضري بإبعاد تسديدة واكاسو القوية، وأطلق جوردان أيوا تسديدة بجوار القائم قبل أن يهدر محمد صلاح فرصة خطيرة في الدقيقة 25 من تسديدة في منطقة الجزاء أبعدها دفاع غانا.

وهدأت وتيرة المباراة بعد مرور نصف ساعة من اللعب مع انطلاقة لم تكتمل من محمد عبد الشافي ، وأبعد دفاع منتخب مصر انطلاقة من الجبهة اليمنى لواكاسو مع محاولة جديدة من البلاك ستارز أبعدها أحمد فتحي.

وحصل صلاح على خطأ بعد عرقلته في وسط الملعب وحصل محمود حسن “تريزيجيه” لاعب منتخب مصر على ضربة جزاء بعد أن راوغ ثنائي غانا وتعرض لعرقلة في الدقيقة 41 في منطقة الجزاء ليسجل محمد صلاح هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 43.

واستهلك الحارس المخضرم عصام الحضري الوقت بدل الضائع بعد سقوطه بداعي الإصابة لينتهي الشوط الأول من عمر المباراة بتعادل المنتخبين.

وأجرى منتخب مصر تغييراً مع بداية الشوط الثاني بنزول رمضان صبحي على حساب باسم مرسي الذي لم يقدم شيئاً يذكر وبدأ الشوط بمحاولات غانية وتركزت على الجبهة اليمنى للفراعنة وهو ما جعل كوبر يكلف النني بمساندة فتحي.

وأضاع منتخب غانا فرصة خطيرة بضربة رأس من جانب إيمانويل بادو مرت بجوار القائم ورد رمضان صبحي بتسديدة سهلة أمسكها حارس غانا ومرر تريزيجيه إلى صلاح ولكن أمارتي أبعد الكرة إلى ضربة ركنية وتألق الحضري في إبعاد فرصة قريبة من تسديدة قوية من كريستيان أوتسو في الزاوية الضيقة.

محمد صلاح لعب رأس حربة وليس جناح وسيطر منتخب غانا على مجريات الأمور ، وصنع صلاح فرصة خطيرة بعدما تسلم الكرة ومرر عرضية لم يستغلها رمضان صبحي وأرسل أحمد فتحي كرة عرضية رائعة مرت فوق رأس محمد صلاح ثم تمريرة سريعة من تريزيجيه لرمضان لم يدركها.

وسقط الحضري مصاباً إثر كرة عرضية وأشرك منتخب غانا أول تغييراته بنزول جيوفري تشالوب على حساب بارتي في الدقيقة 70.

ونال جوردان أيو مهاجم منتخب غانا البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 75 بعد عرقلة رمضان صبحي، وأطلق واكاسو تسديدة قوية فوق العارضة وأبعد النني تمريرة عرضية خطيرة مع محاولة آخرى بضربة رأس من بادو وانطلق صلاح بدون مساندة بجانب تحرك سريع من تريزيجيه لم يكتمل.. وحصل واكاسو على إنذار.

وفي الدقيقة 86، نجح عبد الله السعيد في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر بعد تمريرة سريعة من محمد صلاح إلى رمضان الذي أعاد لصلاح ليمررها للسعيد الذي يودعها الشباك ليطلق رصاصة الرحمة على غانا.

وأطلق طارق حامد تسديدة صاروخية فوق العارضة.. ودفع منتخب غانا باللاعب عبد المجيد واريس بدلاً من واكاسو في الدقيقة 89.

وأجرى منتخب مصر تغييرين بنزول عمرو وردة ومؤمن زكريا في الدقيقة 90+2 على حساب تريزيجيه وعبد الله السعيد لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة.

كووورة

شام تايمز

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