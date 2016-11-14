ألفيس يشبه مدرب البرازيل بغوارديولا

يعتقد البرازيلي دانيل ألفيس، لاعب نادي برشلونة السابق ويوفنتوس الحالي، أن المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل أدينور ليوناردو “تيتي”، يمكنه النجاح بقوة في حال تدريب أحد الأندية الأوروبية.

ويرى ألفيس أن تيتي يشبه كثيرًا المدرب السابق لنادي برشلونة والحالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا، والذي عمل معه ألفيس لعدة سنوات في النادي الكتالوني.

وقال ألفيس في تصريحات لصحيفة “جلوبو” البرازيلية: “إنه يشبه جوارديولا كثيرًا، وبالتأكيد جوارديولا مدرب عظيم جدًا”.

وأضاف: “تيتي حقق النتائج على أرض الملعب، لذلك هو أيضًا مدرب عظيم، هناك الكثير من الجوانب التي يتشابهان فيها وهذا ما يثير اهتمام البعض، ومثل هؤلاء الأشخاص أريدهم دائمًا بجانبي”.

وواصل قائلا: “يمكنه النجاح في أوروبا، لكن هذا يعتمد على ما يريده هو وإلى أين يريد الذهاب، إنها مهنة صعبة جدًا”.

واختتم: “نحن بحاجة إليه الآن لأنه رجل عظيم جدًا ولديه مفاهيم رائعة الآن، في البرازيل حاليا يشعرون بالراحة لتواجده معنا”.

كووورة

شام تايمز

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