بولت يبدأ خطوات جدية لاحتراف كرة القدم

أكد هانز يواخيم فاتزكه، المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن العداء أوسين بولت سيخوض تدريبات مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال فاتزكه لموقع جريدة “كيكر” الرياضية على الانترت:” إن هذا ليس مزحة، وليس إجراء تسويقيا”.

وذكرت صحيفة ” جارديان” البريطانية أن بولت يتواصل مع توماس توخيل، مدرب دورتموند، وقال فاتزكه إنه تم الاتفاق على زيارة البطل الأولمبي تسع مرات والفائز ببطولة العالم 11 مرة من قبل بوما الراعي الرسمي لبولت ولدورتموند.

وقال فاتزكه :”مدربنا يروق له هذا، وقال لي مدير شركة بوما بيورين جولين ، والذي يعمل أيضا في المجلس الإشرافي للنادي، منذ أسبوعين إن أوسين سأل عن إمكانية التدريب مع الفريق”.

وأضاف :” نتطلع لتلك الزيارة التي تعد شرفا كبيرا لنا”.

كووورة

شام تايمز

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