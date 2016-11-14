أطباء في ألمانيا يكشفون عن إجبار ” مهرب ” للاجئين على شرب ” الديزل ” للحفاظ على هدوئهم في القارب !

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن مهرباً أجبر عدداً من اللاجئين على شرب خليط من “الديزل” قبل صعودهم إلى قارب التهريب، بهدف الحفاظ على هدوئهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تقرير الأطباء في مشفى ميونخ بين أن شرب هذا السائل ليس خطيراً جداً، ولكنه قد يكون مميتاً أحياناً.

ولاحظ الأطباء أعراض ضيق تنفس ونقص أكسجة حاد وإفرازات مخاطية، على ثلاثة لاجئين أفارقة (16، 18، 21 عاماً)، وبمزيد من الفحوصات تبين أنهم يعانون من التهاب رئوي، جراء شربهم للديزل.

وتم تحويل اللاجئين الثلاثة إلى العناية المشددة، حيث فارق أحدهم الحياة.

شام تايمز

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