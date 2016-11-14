مسؤول في الصليب الأحمر الألماني بعد زيارته لدمشق : جميع السوريين بحاجة للمساعدات الإنسانية .. البنية التحتية تتداعى و النظام الصحي منهار

قال كريستوف جوهنن المسؤول عن التعاون الدولي في الصليب الأحمر الألماني لموقع راديو ألمانيا، إن كل السوريين تقريباً بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، سواء كانوا داخل بلادهم أو خارجها.

وذكر الموقع أن الحرب أجبرت نصف السكان السوريين على الفرار من منازلهم.

وقال جوهنن الذي أمضى أسبوعاً في دمشق : “هناك الآن أكثر من 13 مليون شخص داخل سورية يعتمدون على المساعدات الإنسانية وإذا ما قمنا باحتساب الأشخاص الذين غادروا البلاد فيمكننا القول أن كل سوري تقريباً يعتمد على المساعدات الإنسانية الآن”.

وأضاف جوهنن : “إن البنية التحتية هناك تتداعى في ظل النزاعات، وانقطاع التيار الكهربائي يطول والمدارس مكتظة تماماً والنظام الصحي منهار تقريباً”.

وختم جوهنن : “القانون الإنساني الدولي الذي ينص على تقديم المساعدات الإنسانية للسكان يجب ألا تخرقه أطراف الصراع في المنطقة ولكننا نرى أنه لا توجد إرادة سياسية لتنفيذ القانون الإنساني الدولي على أرض الواقع “.

شام تايمز

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