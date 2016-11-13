بالفيديو : كيف أجبر ترامب خبير استطلاعات أمريكي على أكل حشرة؟

أوفى خبير استطلاعات الرأي الدكتور سام وانغ، مؤسس الجمعية الانتخابية في جامعة برنستون، بوعده إبان فوز دونالد ترامب أن يأكل حشرة على الهواء مباشرة خلال مداخلة مع CNN الأمريكية.

وأكل سام وانغ الحشرة لأنه قطع على نفسه وعداً، في مداخلة أخرى، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بأنه سيأكل حشرة إذا ما حصل دونالد ترامب على أكثر من 240 صوتاً من المجمع الانتخابي، معربا عن ثقته في أن ترامب لن يكسب الانتخابات بحسب ما تظهره استطلاعات الرأي.

وقال وانغ على الهواء: هل تريدني فعلا أن أقوم بذلك، طبعا، حاضر. مثل يوحنا المعمدان في البرية، فقد أكل الجراد والعسل”، وتابع “أجد نفسي الآن في البرية إلى حد ما، ولكن في النهاية لقد كنت على خطأ، والكثير من الناس كانوا على خطأ، ولكن لم يقدم أحد آخر الوعد الذي قدمته”، وأضاف “آمل أن نستطيع العودة إلى البيانات ونفكر بدقة في السياسة والقضايا، وبعد قولي هذا، وقولي صباح الخير، للجميع من الطرفين، شاهدوا هذا. لقد فعلتها”.

ووجه المذيع له سؤال: “أنت رجل تفي بوعدك دكتور وانغ، كيف كان طعمها بالمناسبة؟”، فأجبابه وانغ: الطعم في الأغلب من العسل، ويشبه الجوز إلى حد ما، إذا كانت جيدة بما يكفي لثعبان، في حين قال المذيع “لقد أوفيت وعدك، أنت رجل يلتزم بكلمته”.

شام تايمز

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