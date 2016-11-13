20 لاجئا سوريا مصابون في اليمونة بلبنان جراء تلوث المياه

اصيب 20 لاجئا سوريا , يوم الأحد, في بلدة اليمونة بالصفيرة اللبنانية , بسبب تلوث المياه.

وبحسب الوكالة “الوطنية اللبنانية” للاعلام, فإن “رئيس قسم الصحة في البقاع محمد الحاج حسن أوفد مسؤولين عن الترصد الوبائي لتحديد الأسباب التي ادت الى إصابة النارحين للمتابعة والعلاج”.

ويشار الى أن عشرات العائلات السورية وضعت رحالها عند ضفاف سد اليمونة، بالقرب من النفق الذي ينقل المياه إلى سائر قرى غرب بعلبك, حيث تنتشر خيم اللاجئين على كامل الجهة الشمالية للبركة, من دون توفّر مراحيض وتمديدات صرف صحي.

وعاشت قرى غرب بعلبك مخاطر تلوث مياه بركة اليمونة جراء الصرف الصحي عام 2012 بعد تسرب مياه الصرف من شبكة البلدة نتيجة عدم تشغيل محطة التكرير ما تسبب بإصابة عشرات العائلات بمرض “الصفيري”.

شام تايمز

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