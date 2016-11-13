هكذا نعى نجوم الفن الفنان الراحل محمود عبد العزيز

نعى العديد من الفنانين العرب, عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي, الممثل المصري محمود عبد العزيز, الذي وافته المنية امس عن عمر ناهز الـ 70 سنة.

ونشرت الفنانة نسرين طافش صورة, عبر صفحتها على (فيسبوك) صورة تجمعها بالفنان الراحل, وكتبت “رأفت الهجان .. كيتكات .. الساحر .. مشوار طويل من العطاء و محطات لا تنسى .. إلى اللقاء محمود عبدالعزيز .. السلام لروحك الطيبة و الصبر و السلوان لذويك”.

واضافت طافش ان “مصر والأمة العربية فقدت فنان لم ولن يتكرر مرة أخرى… وداعًا محمود عبد العزيز”.

وكتب باسم باخور ” جزء كبير من ذاكرتنا ومن لحظات استمتاعنا بالفن الراقي تبدد بخسارة قامة فنية عملاقة الكبير محمود عبد العزيز وداعا”.

وعلقت ديما قندلفت على خبر وفاة الفنان الرحل, ” محمود عبد العزيز وطن في الذاكرة “.

ونشر مكسيم خليل صورة تجمعه بالفنان الراحل عبر صفحته (فيسبوك) وكتب ” رحل الساحر.. رحل رأفت الهجان.. رحل من اجلسني امام التلفاز والسينما .. ساعات وساعات”.

وترحمت كندا حنا على رحيل محمود عبد العزيز, وكتبت ” في ذمة الله …الرحمة لروحك …ستبقى في ذاكرتنا ايها الجميل بكل شيء….وداعاااا محمود عبدالعزيز ..ابداع حضور صدق البقاء لله ليكن ذكره مؤبدا التعازي الحارة لعائلته الكريمة والتعازي للشعب المصري الحبيب”.

وكتبت الفنانة سلافة معمار “وداعا أيها الساحر محمود عبد العزيز ..لروحك السلام”.

فيما علقت الفنانة صبا مبارك على رحيل الفنان “ما في احلى منه❤️ الله يرحمه”.

وقال الفنان عبد الكريم حمدان “وداعآ ساحر الدراما المصرية وداعآ محمود عبدالعزيز رحمه الله و غفر له انا لله وانا اليه راجعون”.

كما قال الفنان قصي خولي “وداعا أيها الساحر وداعا رأفت الهجان وداعا الأستاذ محمود عبدالعزيز رحمة الله عليك وأسكنك الله فسيح جناته ‏ .. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ” البقاء لله”.

ونعت كندا علوش الفنان الراحل, وكتبت “إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان محمود عبدالعزيز في ذمة الله”.

وترحم قيس الشيخ نجيب على رحيل الفنان وكتب “إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون وداعا محمود عبدالعزيز الفنان . الإنسان . الساحر أحر التعازي لعائلتك و لذويك و ل مصر”.

كما ترحم تيم حسن على محمود عد العزيز وعلق “رحم الله الفنان القدير الرائع محمود عبد العزيز تعازي لأسرته العزيزة ول مصر ولكل محبيه إنا لله وانا اليه راجعون و البقاء لله وحده”.

وكتبت ديمابياعة “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ غيب الموت قبل قليل الساحرالذي سحرنا دائمآ محمود عبد العزيز”.

من جهتها, نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي صورة تجمعها مع الفنان عبد العزيز, وعلقت على خبر وفاته “البقاء لله، لعل مرضه يعتبر شهاده ليه و في ميزان حسناته .. ارجوكم اقروا الفاتحه و سورة يس لصديقي و زميلي الساحر الفنان محمود عبدالعزيز، ربنا يرحمه و يصبر أهله و احبائه و يصبرنا جميعا على فراقه و ربنا يدخله الجنه و يغفرله و يرحمه و يرحمنا جميعا، قلبي مع بوسي والأولاد”.

وعلق محمد هنيدي على خبر وفاته “البقاء لله في الفنان الرائع والمبدع محمود عبد العزيز ان لله وان اليه راجعون”.

وترحم احمد السقا على رحيل محمود عبد العزيز, وكتب ” لله يرحمك كنت خير الاب وخير الصديق وخير الاخ دعواتكم بالرحمه محمود عبد العزيز في ذمة الله”.

وكتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز ” البقاء لله النجم الكبير محمود عبد العزيز ربنا يرحمة”.

وكتبت غادة عبد الرازق ” البقاء لله في اوفي و اعظم فنان ( محمودعبدالعزيز ) جوه قلوبنا دايما .. اللهم اغفرله و ارحمه و اسكنه فسيح جناتك”.

وعلقت سمية الخشاب على رحيل الفنان ” وداعا للساحر محبوب الملاييين الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته امييين “.

وترحم الفنان احمد فهمي على محمود عبد العزيز, وكتب ” الله يرحمك محمود عبد العزيز في ذمة الله”.

وكتب الفنان مصطفى شعبان ” البقاء لله، جعل الله مثواه الجنه و الهم اهله و محبيه الصبر و السلوان”.

من جهتها, كتبت هند صبري “محمود_عبدالعزيز⁩ في ذمة الله، أحد أهم الممثلين الذين عرفهم العالم العربي ، سيضل خالدا بأعماله.. يوم حزين. الله يرحمه و يصبر أهله”.

وكتبت دنيا سمير غانم “لبقاء لله ربنا يرحمه يا رب و يرحمنا جميعا”.

ونعت زينة الفنان الراحل, وكتبت ” الله يرحمه ويصبر أهله يارب . مصر كلها بتودع الساحر المصري . اللهم اغفر له وأعفو عنه وارحمه ، نسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة”.

من جانبها, كتبت الفنانة سيرين عبد النور “وداعاً…. محمود عبد العزيز الله يرحمه”.

وكتبت نيكول سابا ” صحيت النهارده على خبر حزين جداً..العملاق الكبير نجم السينما المصرية محمود عبد العزيز في ذمة الله..ربنا يرحمك ويحسن اليك”.

وودعت الفنانة كارمن لبس محمود عبد العزيز وكتبت “وداعا ساحر السينما المصرية والعربية الفنان القدير محمود عبد العزيز… الله يرحمه ويصبر أهله ومحبينه”.

وعلقت ماغي ابو غصن ” الله يرحمك يا prince ويجعل مثواك الجنة محمود عبد العزيز”.

فيما كتبت نادين نجيم “الله يرحمك و تكون روحك بالسما ويصبر عيلتك و محبينك … فنان عظيم يشهد له التاريخ محمود عبد العزيز”.

من جهتها,نشرت المطربة احلام بوست عبر صفحتها وكتبت “ترجل الفارس ترجل الهجان.خسر الفن العربي الساحر واحد من عباقرة الجيل في الفن والطيبه والشهامه… ‏الله يغفر له ويرحمه محمود عبدالعزيز ‫ مصر”.

وتوفي الفنان محمود عبد العزيز، مساء السبت، عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض.

وفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز بعد صراع مع المرض

وكان الفنان محمود عبد العزيز، قد توفي مساء امس السبت، عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتب الممثل كريم عبدالعزيز، نجله، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “البقاء لله.. لا إله إلا الله. الله يرحمك يا أغلى إنسان في الوجود”

ويأتي خبر وفاة الفنان الكبير بعد تردد انباء عن تحسن في حالته الصحية ، حيث اشار مصدر مقرب من الفنان انه يتماثل للشفاء، وان حالته في استقرار كبير وانه سيبقى في غرفة خاصة.

وكانت حالة الفنان الصحية يكتنفها الغموض منذ دخوله المشفى مؤخرا، وتكهنات حول حقيقة مرضه وسط تكتم من عائلته ، فيما تداولت اوساط اعلامية معلومات عن ان الفنان بعاني من الأنيميا، ما أدى إلى نقص الهيموجلوبين وتسبب فى ضعف المناعة، بالإضافة إلى وجود أنسجة داخل الفم أدت لتورم باللثة، وتمت إزالتها جراحيا، لكنه ما زال يعاني من مشاكل في التنفس، لذلك منع الأطباء الزيارة عنه .

يذكر ان عدد أفلام محمود عبد العزيز بلغ84 فيلماً، قام فيها بدور البطولة ، اهمها العار ، العذراء والشعر الابيض ، اعدام ميت ، تزوير في اوراق رسمية ، الصعاليك والكيف ، والبرئ ، بينما أخرج فيلماً واحداً هو “البنت الحلوة الكدابة”, كما قدم اهم مسلسل تلفزيوني وهو رأفت الهجان ومسلسل محمود المصري فيما كانت اخر اعماله مسلسل الغول.

شام تايمز

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