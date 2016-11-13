افتتاح معرض سيرياتيك 2016.. سيريتل تعلن عن خدمة “IPTV” الجديدة – فيديو

افتتحت اليوم فعاليات معرض سيرياتيك 2016 لتكنولوجيا المعلومات الذي تقيمه وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع شركة سيريتل و”المبدعون للمعارض والمؤتمرات” بمشاركة نحو 30 شركة محلية مصنعة ومستوردة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأكثر من 100 علامة تجارية في فندق داما روز بدمشق.

ويضم المعرض الذي يستمر لأربعة أيام خدمات وعروضا من شركات تكنولوجية مختلفة الاختصاصات والمنتجات بالإضافة إلى شركات مزودي خدمات الانترنت والبرمجة والعديد من العروض والحسومات والأسعار المخفضة إضافة إلى منافذ بيع مباشرة لأحدث التقنيات ومسابقات وجوائز تقدمها الشركات المشاركة للزوار.

وفي تصريح للصحفيين لدى افتتاح المعرض أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير “دعم وزارة الاتصالات لقطاع المعلوماتية والاقتصاد الرقمي IT الذي تضرر خلال الأزمة والجهود السريعة المبذولة من قبل كوادر الوزارة لتحضير البنى التحتية لهذا القطاع بما يخص مشروع التوقيع الرقمي أو الدفع الإلكتروني”.

ونوه الوزير الظفير بالحضور اللافت والكبير في المعرض لافتا إلى أن جديد معرض سيرياتيك هو “عودة العديد من الشركات للمشاركة في معارض التكنولوجيا” إضافة إلى “عرض خدمات الفايبر أوبتك أي الكوابل الضوئية التي تعطي سرعات جديدة للشركات أو للمنازل تصل إلى 20 أو 50 أو 75 أو 100 ميغا” مبينا أنه “بدأ تطبيق هذه التقنية في دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية ويجري العمل على توفيرها في بقية المحافظات”.

بدورها أوضحت هالة شربجي مديرة التسويق في شركة “المبدعون للمعارض المؤتمرات” أن الدورة الثالثة لمعرض سيرياتيك ضمت شركات تكنولوجية محلية مختلفة الاختصاصات بمجال التكنولوجيا سواء ما يتعلق بالحلول التكنولوجية أو الاتصالات “سوفت وير وهارد وير” إضافة إلى شركات مزودي خدمة الانترنت وخدمات الكوابل الضوئية.

وأعلنت شركة سيريتل خلال المعرض عزمها اطلاق تقنية “IPTV” الجديدة قريبا كأول شركة اتصالات تنفرد بتقديم هذه الخدمة في سورية وفق ما أوضح رئيس قسم الإعلام في الشركة علاء سلمور مبينا أنها “تقنية جديدة تخص معلومات ضبط شاشات التلفزة الرقمية وهي خدمة فريدة من نوعها”.

وقدم جناح سيريتل في المعرض الخدمات المتعلقة بثلاثة تطبيقات للموبايل تطبيق “دليلك بالسفر” الذي يتيح للمتجولين خارج سورية معرفة تفاصيل خدمات التجوال وأسعارها ومعلومات كثيرة عن البلد الذي يودون السفر إليه وتطبيق رنة بغنية إضافة إلى تطبيق “أقرب إليك” الذي يمثل مركز خدمة إلكترونيا شاملا كما تضمن الجناح قسما خاصا بالموارد البشرية واستقبال طلبات التوظيف للأشخاص الراغبين بالانضمام لعائلة سيريتل.

شام تايمز

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