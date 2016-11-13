السبَّاحة السورية يسرى مارديني تسلم البابا فرانسيس جائزة “بامبي”.. فما الذي قدمه؟

سلمت السبَّاحة السورية يسرى مارديني، للبابا فرانسيس، أمس الأول الخميس في روما، جائزة “بامبي”، وهي أبرز جائزة إعلامية في ألمانيا.

وتمنح مؤسسة هوبرت بوردا الإعلامية كل عام جائزة “بامبي” لعدد من الشخصيات البارزة التي حققت إنجازات في مجالات عدة، منذ العام ١٩٤٨.

وفسرت لجنة التحكيم منح الجائزة لرئيس الكنيسة الكاثوليكية بأن “بابوية البابا فرانسيس ركزت على التخفيف من آلام الفقراء، ودعوة الإنسانية لتكون أكثر مساعدة ورحمة في مواجهة التدفق العالمي المتزايد للمهاجرين”، مضيفة أن “الناس في كل أنحاء العالم يقدرون صدقه، والتزامه الاجتماعي، وإخلاصه الراسخ لجعل العالم مكاناً أفضل”.

وأوضحت اللجنة أنه “من خلال دعوته لتسامح أكبر، وتكوين علاقة خاصة وثيقة مع العامة، نجح في إعادة الناس -بشكل خاص الشباب- للكنيسة”، مؤكدة: “نحن فخورون بتقديم جائزة بامبي الألفية لقداسته، إقراراً بإسهاماته المتميزة في التعايش السلمي”.

وسبق البابا في الحصول على جائزة “بامبي” الألفية شخصيات عالمية كمؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والملاكم محمد علي، والملكة الأردنية رانيا، والأميرة الدنماركية ماري، وملكة السويد سيلفيا، والمستشار الألماني السابق هلموت شميت.

وقال الموقع، إن الجائزة سُلمت للبابا في القصر الرسولي من قبل يسرى مارديني، السباحة السورية، التي أنقذت حياة العديد من الناس في رحلة هروبها عبر المتوسط.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية إلى أن البابا شكر السباحة التي شاركت ضمن فريق اللاجئين في أولمبياد ريو بالبرازيل الصيف الماضي، وذكَّر بحضور الأسقف غيورغ غينسفاين، بأنه “لا يتوجب علينا التوقف عن الاهتمام بالناس المحتاجين”.

وسيُعرض حفل توزيع الجوائز يوم السابع عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي الساعة ٢٠.١٥ بالتوقيت المحلي على قناة “آ إر دي” الألمانية العامة.

وأهديت الجائزة أيضاً هذا العام لمشاهير آخرين، كمدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف، الذي سيحصل على جائزة الاندماج، نظير اختياره مزيجاً من اللاعبين الألمان، و١٠ من اللاعبين الألمان ذوي الأصول الأجنبية خلال المشاركة في بطولة يورو ٢٠١٦ في فرنسا، ولاعبه المعتزل باستيان شفاينشتايغر الذي سيحصل على “جائزة لجنة التحكيم الخاصة”، ولاعبة التنس الألمانية أنغيلكا كيرير، متصدرة الترتيب العالمي للاعبات التنس المحترفات، على جائزة “الرياضة”.

شام تايمز

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