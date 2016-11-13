احتجاجاً على فوز ترامب : مظاهرات في برلين تحت شعار لا تصبغوا العالم بصبغة ترامب

تظاهر المئات في شوارع العاصمة الألمانية برلين احتجاجاً على فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، كما رفع محتجون أمام السفارة الأمريكية لافتات كتبوا عليها: “لا تصبغوا العالم بصبغة ترامب وحرروا العالم من أفكاره”.

وبحسب DW”” خرج نحو 700 متظاهر إلى شوارع برلين، حيث رفع المشاركون في مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في ميدان باريزر بلاتس عند بوابة براندنبورغ الشهيرة، شعارات بالإنكليزية تقول: “لا تصبغوا العالم بصبغة ترامب” وَ “حرروا العالم من أفكار ترامب”.

وقالت شرطة العاصمة الألمانية إن المظاهرة مرت بسلام، وكانت الدعوة التي رفعتها مبادرة “الاحتجاج على ترامب في برلين” تلقت دعما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من 7600 شخص، إلا أن منظمي المظاهرة أبلغوا الشرطة بعدد 400 شخص فقط، كما جرى تنظيم مظاهرة أخرى قبل هذه بعدة ساعات في برلين أيضا لكنها كانت أصغر حجما، شارك فيها نحو 120 شخصا.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتبت صفحة الدعوة للتظاهر “نحن بحاجة إلى بناء حركة سلمية لنظهر للعالم أننا (نحن الأمريكيين في برلين والألمان والأوروبيين، وجنسيات أخرى) لن نتسامح مع الظلم والتعصب والكراهية، وعدم المساواة التي يجسدها ترامب”.

وأعرب سياسيون في ألمانيا عن صدمتهم بعدفوز ترامب وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل إنها ستتعاون مع ترامب على أساس دعمه للقيم الديمقراطية، في حين أن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتَر شتاينماير اعتبر أن الولايات المتحدة سوف تصبح “غير قابلة للتنبؤ” و “منفردة” في قرارات سياستها الخارجية.

وقال نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل إن فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية يقوض نظام القيم الغربية. وكتب غابرييل في مجلة “دير شبيغل” يقول إن “الصدام الحقيقي للحضارات ليس بين المسيحية والإسلام ولكن بين تأكيد الديمقراطيات الليبرالية والاجتماعية ضد إعادة تقييم مجتمعاتنا على أيدي حركات استبدادية وقومية وتتسم بالمغالاة في الوطنية”.

وأضاف: “النساء يذهبن إلى عملهن دون الحاجة إلى تقديم تبريرات ، ولم يعد بإمكان أصحاب الأعمال أن يتصرفوا بعقلية الإقطاعيين ، ويتمكن الأزواج المثليون من السير في الشوارع دون خوف من الاضطهاد – كل هذا لم يعد أمرا مُسلَّماً به بعد الآن”.

شام تايمز

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