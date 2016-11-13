بعد انتزاعها جبل الدير و سوسيان وحوزان ..المعارضة على مشارف الباب بريف حلب

سيطرت فصائل معارضة, يوم الأحد, على بلدتي سوسيان وحزوان وجبل في ريف حلب , لتصبح على مشارف مدينة الباب, الذي يسيطر عليها تنظيم “داعش”, في اطار عملية “درع الفرات”.

وقالت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن الفصائل المعارضة تمكنت من السيطرة على جبل الدير و بلدتي سوسيان وحزوان شمال مدينة الباب, عقب معارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وأوضحت المصادر إن الفصائل المعارضة وصلت الى مشارف مدينة الباب بريف حلب, حيث أن قواتها تبعد 2 كم عن المدينة التي يسيطر عليها التنظيم.

وأضافت المصادر ان أرتال الجيش الحر توجهت باتجاه مدينة الباب لتحريرها من تنظيم داعش ضمن معركة درع الفرات.

من جانبها, قالت وسائل اعلام تركية إن “الجيش الحر” يتقدم نحو مدينة الباب في محافظة حلب لتحريرها من تنظيم “داعش”, مؤكدة أن قواته تبعد حوالي 2 كم من المدينة.

ودعت الفصائل المعارضة سكان مدينة الباب المدنيين للابتعاد عن مواقع وحواجز تنظيم “داعش” واللجوء إلى الأماكن البعيدة عن مواقع تمركزهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال, يوم الخميس, ان “الجيش الحر” بدأ يزحف نحو مدينة الباب بحلب بدعم لوجستي من تركيا, وذلك بعد أيام من تصريحه بأن القوات المدعومة من تركيا في شمال سوريا أصبحت على بعد 12 أو 13 كيلومترا عن المدينة.

وسبق ان كشف اردوغان ان العملية العسكرية التركية في شمال سوريا سوف تتجه إلى مدينتي منبج والرقة بعد الباب, نافيا جود أي مخططات لبلاده في مدينة حلب.

وبدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية عسكرية في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب اهمها جرابلس ودابق وصوران .

واعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا مستمرة حتى طرد “داعش”، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

شام تايمز

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