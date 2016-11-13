مسؤول عسكري بريطاني يؤكد أن حلف الأطلسي سيبقى على قيد الحياة رغم تهديدات ترامب

لندن ـ “شام تايمز”: أكد مسؤول عسكري بريطاني بارز أن منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستبقى على قيد الحياة، على الرغم من تهديد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب أن الحلف العسكري عفا عليه الزمن ولم يعد يمثّل خياراً جيداً بالنسبة للولايات المتحدة.

وابلغ رئيس هيئة أركان الدفاع في الجيش البريطاني المارشال ستيوارت بيتش شبكة (سكاي نيوز) أن انتخاب ترامب “مجرد لحظة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة، ونحن واثقون من أنه سيدعم التزام حلف الأطلسي بتوفير الأمن على الساحة الدولية لأنه منظمة دائمة وراسخة”.

وقال المارشال بيتش إن الناتو “منظمة للأمن الجماعي ومن المهم جداً أن نكرم هذا الالتزام، ولديّ كل الثقة بأن الرئيس الامريكي المنتخب سيقوم بتكريم هذا الحلف العسكري عند الضرورة”، مستبعداً احتمال أن يقدم على تغيير نهج بلاده بشأن علاقاتها القوية مع المملكة المتحدة.

وأوضح “الروابط العسكرية قوية للغاية بين الولايات المتحدة وبريطانيا، ولدينا مجموعة واسعة من العلاقات العميقة والمتينة من خلال القوات المسلحة، ستستمر على هذا النحو”.

وتأتي تصريحات رئيس هيئة أركان الدفاع في الجيش البريطاني بعد اعلان الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن تحذير ترامب من أن الولايات المتحدة ستترك الحلف العسكري “ليس خياراً”.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة (أوبزيرفر) البريطانية “نحن نواجه حالياً أكبر التحديات لأمننا المشترك، وهذا الوقت ليس مناسباً للتشكيك في الشراكة بين أوروبا والولايات المتحدة”.

شام تايمز

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