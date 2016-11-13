زعيم حزب الاستقلال المعارض أول سياسي بريطاني يلتقي ترامب منذ انتخابه رئيساً جديداً

لندن ـ “شام تايمز”: عقد نايجل فاراج الزعيم المؤقت لحزب الاستقلال المعارض المناهض لعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً مع الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب، وأصبح أول سياسي بريطاني يلتقيه منذ انتخابه رئيساً جديداً للولايات المتحدة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن متحدثاً باسم حزب الاستقلال اعلن أن الاجتماع “كان مثمراً للغاية، وتم في مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب في برج ترامب في نيويورك”، في حين أكد فاراج أن ترامب “سيكون رئيساً جيداً للولايات المتحدة، ويدعم بقوة العلاقات الخاصة التي تقيمها بلاده مع المملكة المتحدة، وهو الرجل الذي يمكننا القيام بأعمال تجارية معه”.

ونسبت إلى الزعيم المؤقت لحزب الاستقلال قوله “نحمد الله أننا اقتربنا من نهاية حكم رئيس أمريكي يبغض بريطانيا”، في اشارة إلى الرئيس الحالي باراك أوباما.

وقالت (بي بي سي) إن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) اعلن بأن فاراج “لا يمارس أي دور في علاقة الحكومة مع الإدارة الامريكية الجديدة”، فيما اعتبر متحدث باسم حزب الاستقلال المعارض أن اجتماع فراج ـ ترامب “جعل رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تبدو حمقاء جداً”.

وتخطط رئيسة الوزراء البريطاني ماي لزيارة الولايات المتحدة لاجراء مباحثات مع ترامب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل بعد تنصيبه.

شام تايمز

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