ضحايا بانفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز بريف حلب

سقط قتلى وجرحى, يوم الاحد, بانفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز بريف حلب.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سيارة مفخخة استهدفت مدينة اعزاز شمال حلب , ماادى الى سقوط ضحايا بينهم اطفال ..

وأشارت بعض المصادر الى ان المفخخة استهدف مشفى الأطفال جانب الكراج الجديد في مدينة اعزاز .

ونشر نشطاء عبر صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إنفجار السيارة المفخخة في مدينة أعزاز.

ولم تعلن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن وقوع الحادثة.

وياتي التفجير في وقت تتعرض مناطق مختلفة بحلب وريفها للعديد من الهجمات والقصف موقعة قتلى وجرحى في مرات عدة .

شام تايمز

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