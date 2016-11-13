سانا : ضحايا بقذائف على أحياء بحلب و بلدة الفوعة والأحياء الغربية لمدينة حماة وقرية حضر بريف القنيطرة

أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب في تصريح بأن “المجموعات الإرهابية استهدفت بعد ظهر اليوم حي حلب الجديدة بعدد من القذائف الصاروخية”.

وبين المصدر أن الاعتداءات الإرهابية تسببت “باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفل وامرأتان وإصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

واستشهدت أمس امرأتان وأصيب 10 أشخاص بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بالقذائف حي السليمانية السكني في حلب.

استشهاد شخص وإصابة زوجته بجروح بقذائف صاروخية أطلقها إرهابيو “جيش الفتح” على بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب

كما استشهد شخص وأصيبت امرأة بجروح جراء استهداف إرهابيي “جيش الفتح” بالقذائف الصاروخية بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية في بلدة الفوعة بأن سقوط قذائف صاروخية أطلقتها ظهر اليوم التنظيمات الارهابية المنتشرة في مدينة بنش على الأحياء السكنية في البلدة أسفرت عن “استشهاد شخص وإصابة زوجته بجروح خطرة ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

أضرار مادية كبيرة جراء سقوط 25 قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيو “جيش الفتح” على الأحياء الغربية لمدينة حماة

ألحق سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو “جيش الفتح” على الأحياء السكنية غرب مدينة حماة أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وذكر مصدر بقيادة شرطة حماة في تصريح لمراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي أطلقت صباح اليوم 25 قذيفة صاروخية على منازل المواطنين في الأحياء الغربية من مدينة حماة ما أدى إلى “وقوع أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات العامة والخاصة”.

ويضم “جيش الفتح” الإرهابي المئات من المرتزقة الاجانب ويعد تنظيم “جبهة النصرة” التنظيم الأكبر فيه إلى جانب “أحرار الشام” و”الحزب التركستاني” و”حركة نور الدين الزنكي” التي تصنفها واشنطن ضمن ما تسميها “المعارضة المعتدلة” وتدفع لمرتزقتها الرواتب وتزودهم بالأسلحة التي يتم تهريبها عبر الحدود التركية بدعم من نظام أردوغان.

أضرار مادية جراء استهداف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” بقذيفتي هاون قرية حضر بريف القنيطرة الشمالي

كما استهدف إرهابيو “جبهة النصرة” المرتبط بكيان الاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي هاون قرية حضر في ريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا بأن إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” المنتشرين في أحراج جباثا الخشب “أطلقوا صباح اليوم قذيفتي هاون على قرية حضر بالريف الشمالي أسفرت عن وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

واستشهد الأربعاء الماضي 9 أشخاص جراء سقوط عشرات القذائف على بلدة حضر بالتوازي مع هجوم عنيف لإرهابيي “جبهة النصرة” على النقاط العسكرية في محيط البلدة حيث قام العدو الإسرائيلي بالتدخل المباشر لدعم مرتزقته المهاجمين الذين سقط بينهم عشرات القتلى والمصابين واندحروا باتجاه عمق الأراضي المحتلة.

شام تايمز

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