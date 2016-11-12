سانا : ضبط صواعق وصواريخ والقبض على عدد من الإرهابيين بضاحية أبي الفداء بحماة – فيديو

ضبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والأهالى كمية من الصواريخ والصواعق في ضاحية أبي الفداء بحماة.

وذكر مصدر عسكرى أن وحدة من الجيش والجهات الامنية المختصة بالتعاون مع الاهالى تمكنت وخلال عملية نوعية من ضبط كمية كبيرة من الصواعق والصواريخ كانت مخبأة فى أحد المنازل بضاحية أبى الفداء بمدينة حماه.

ولفت المصدر إلى أنه تم خلال العملية القاء القبض على عدد من الإرهابيين.

وكانت الجهات المختصة ضبطت فى الثامن من هذا الشهر شحنتين من الأسلحة والذخائر فى ريفي حماة الشمالى وادلب الجنوبى تحتويان على أكثر من 45 ألف طلقة متنوعة للاسلحة الخفيفة وكميات من طلقات بنادق الية ورشاشات ال/بى كى سى/ ودوشكا بعياراتها المختلفة وعدد من البنادق الآلية بالإضافة إلى قاذف ار بى جى.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes