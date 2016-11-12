دي ميستورا يدعو إلى وقف كافة الهجمات على حلب .. نسعى مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لتطهير حلب من المجموعات المقاتلة و تحقيق الأمن فيها

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، يوم السبت، إلى وقف كافة الهجمات التي تستهدف مدينة حلب.

وقال دي ميستورا, وفقا لوكالة (الأناضول), اننا “نسعى مع الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تطهير حلب من المجموعات المقاتلة وتحقيق الأمن فيها”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول الأممي، عقب لقاء جمعه بجابر أنصار، نائب وزير الخارجية الإيراني، في طهران التي يزورها حاليًا لبحث مستجدات الملف السوري، بحسب قناة “IRINN” الحكومية الإيرانية.

وأعرب دي ميستورا عن إدانتهم لـ”كافة أشكال القتل التي تقع في المناطق الشرقية والغربية لحلب”، وبيّن أنهم يبحثون اقتراحًا يهدف لإجلاء المدنيين من المدينة، دون مزيد من التفاصيل حول المقترح.

وكان مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا للشؤون الإنسانية، يان إيغلاند , أعلن يوم الخميس، أن الأمم المتحدة تتواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في الشأن السوري من أجل الموافقة على مبادرة أممية جديدة بشأن شرق حلب، مع حلول شتاء يتوقع أن يكون قاسيا على ربع مليون شخص محاصرين في المدينة .

وأضاف “علينا التواصل مع السكان المقيمين في شرق وغربي حلب لبحث شكل الإدارة في هذه المنطقة، كما يجب وقف جميع أشكال الهجمات على المدينة”.

وتعاني أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام السوري وميليشياته بدعم جوي روسي، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.

شام تايمز

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