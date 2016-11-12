صورة كريستيانو رونالدو وأبو هشيمة تثير التكهنات

أثار رجل الأعمال والمليادير المصري أحمد أبوهشيمة جدلاً واسعاً بعدما نشر صورته في الساعات الماضية مع النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو هداف فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال.

وعلق أبوهشيمة على الصورة بجملة واحدة: ” انتظروا المفاجأة خلف الكواليس”، وهو الأمر الذي أثار التكهنات حول عدة مشاريع قد تجمع رجل الأعمال المصري بنجم ريال مدريد.

ويملك أبوهشيمة شركة إعلانية اشترت مؤخراً قناة “أون تي في” من رجل الأعمال نجيب ساويرس وأطلقت قناة رياضية مما جعل البعض يتكهن بظهور كريستيانو رونالدو عبر هذه القناة.

ومن المنتظر أن يعلن أبوهشيمة في الأيام القادمة تفاصيل جلسته مع رونالدو والمشروع الذي يجمع الثنائي.

كووورة

شام تايمز

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