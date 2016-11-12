نظارة كريستيانو رونالدو تثير أزمة في ريال مدريد

ألقت تقارير صحفية الضوء على أزمة جديدة بطلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وهداف فريق ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، هذه التقارير التي تشير إلى أن النظارة التي ارتداها النجم البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن توقيعه عقد جديد مع النادي الملكي، تسببت في أزمة، قد تسفر عن توقيع غرامة مالية عليه.

وأوضحت الصحيفة أن النجم البرتغالي ارتدى نظارة “نايكي”، وهي الماركة الغريمة لـ “أديداس” التي تحتفظ بحقوق تصميم زي ريال مدريد، معتبرة أن ما فعله كريستيانو رونالدو، اختراق صريح للوائح داخل جدران النادي المدريدي.

وأكدت أن مسؤولي “أديداس” لديهم غضب شديد مما فعله لرونالدو، لأنه كشف عن ماركة منافسة في حدث مهم أثناء توقيعه على تمديد التعاقد حتى صيف 2021 الأسبوع الماضي.

وكان رونالدو وقع عقدًا ضخمًا للغاية مع شركة “نايكي” عقب 24 ساعة فقط من تمديد عقده مع الميرينجي براتب يتجاوز نصف مليون يورو أسبوعيًا.

كووورة

شام تايمز

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