ألفيس يستعد لدخول تاريخ المنتخب البرازيلي

يستعد البرازيلي الدولي داني ألفيس، مدافع يوفنتوس الإيطالي لدخول نادي المائة، بخوضه لمباراته رقم 100 رفقة منتخب السيلساو البرازيلي، أمام بيرو، الثلاثاء المقبل، في تصفيات المونديال.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم السبت، إن ألفيس، خاض مع المنتخب البرازيلي، المباراة رقم 99، أمام الأرجنتين، والتي انتهت بفوز عريض لمنتخب السليساو (3-0).

كان داني ألفيس، بدأ اللعب مع المنتخب البرازيلي، في عام 2006، في مباراة ودية، أمام المنتخب الكويتي، وكان لا يزال لاعبًا لنادي إشبيلية في ذلك الوقت، قبل أن ينتقل في العام التالي لصفوف برشلونة الإسباني.

ويعتبر الظهير الأيمن التاريخي لمنتخب البرازيل، كافو هو أكثر من خاض مباريات مع منتخب البرازيل، برصيد 149 مباراة.

وسيصبح داني ألفيس هو اللاعب رقم 11 الذي يلعب أكثر من 100 مباراة مع المنتخب البرازيلي، عندما يلعب المباراة المقبلة أمام بيرو.

كووورة

شام تايمز

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