الجزائر تسقط أمام نيجيريا وتتذيل مجموعتها بتصفيات المونديال

قلَّص المنتخب الجزائري، من حظوظه في التأهل لمونديال روسيا، بعد الهزيمة أمام نظيره النيجيري (1ـ3) في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم السبت، ضمن المرحلة الثانية من التصفيات.

تقدم المنتخب النيجيري، أولاً بهدفين في الشوط الأول، عن طريق فيكتور موسيس، وجون أوبي ميكيل في الدقيقتين (26، 42).

وقلَّص نبيل بن طالب، النتيجة للجزائر، في الدقيقة (67)، ثم عاد موسيس، وسجل الهدف الثاني له، والثالث لنيجيريا في الدقيقة (90+2).

وتذيل المنتخب الجزائري، المجموعة الثانية، بنقطة وحيدة، وبفارق الأهداف عن المنتخب الزامبي، الذي يملك نقطة من تعادله بهدف لمثله مع الكاميرون، اليوم السبت.

في المقابل، تصدر المنتخب النيجيري، المجموعة بـ6 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن المنتخب الكاميروني، صاحب المرتبة الثانية بالمجموعة.

المنتخب النيجيري، دخل مباشرة في المباراة، بواسطة فيكتور موسيس، الذي راوغ بلقروي، وماندي، وسدد كرة قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس مبولحي، في الدقيقة (6).

وسيطر المنتخب النيجيري، على الدقائق الأولى في المباراة، وفي الدقيقة (20)، سدد أوبي ميكيل، كرة قوية تمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة (25)، يسدد أوبي ميكيل، كرة قوية ترتد من دفاعات المنتخب الجزائري، إلى موسيس، الذي وجدها سهلة أمامه، ويفتح باب التسجيل لنيجيريا.

ورد المنتخب الجزائري، في الدقيقة (36) عن طريق براهيمي، الذي توغل داخل منطقة العمليات، ومرر إلى بن طالب، الذي أطاح بالكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة (37)، أرسل فوزي غلام، كرة عرضية، ترتد من الدفاع النيجيري، ليجدها تايدر، الذي سدد بقوة، لتمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة (42)، انفرد أوبي ميكيل، بالمرمى الجزائري، من خطأ واضح للدفاع، ويضعها بكل سهولة في المرمى، مسجلا الهدف الثاني لنيجيريا.

نزل المنتخب الجزائري، بكل قوة في الشوط الثاني، وسيطر على مجريات اللعب، وفي الدقيقة (54)، وبمجهود فردي من رياض محرز، سدد كرة قوية، أبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة (57)، يمرر تايدر، إلى سليماني، الذي أخطأ التقدير، في تسديد الكرة، مفوتًا فرصة حقيقية على الخضر.

وفي الدقيقة (67)، اخترق رياض محرز، دفاعات نيجيريا، وراوغ أكثر من لاعب، ومرر إلى بن طالب، الذي سدد كرة صاروخية مسجلاً، هدف الجزائر الأول.

وكاد المحاربون، أن يعادلوا النتيجة في الدقيقة 80، بعد مخالفة مباشرة من تايدر، لكن الكرة تخرج إلى ركنية.

وفي الوقت الذي كان يسعى الخضر لمعادلة النتيجة، انطلق مهاجمو نيجيريا، في هجمة معاكسة، ونجح موسيس، في تسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة (90+2).

كووورة

شام تايمز

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