العراق .. لصوص يرتدون زياً عسكرياً يسرقون 80 كغ من الذهب

كشف مصدر أمني عراقي رفض الكشف عن اسمه وقوع ما وصفه بـ “أكبر عملية سطو مسلح على مجموعة من محال الصاغة في منطقة الحيانية غرب مركز مدينة البصرة”.

وأفاد المصدر وفق ما اوردت قناة العربية ، أن 18 مسلحاً يرتدون ملابس القوات الأمنية العراقية سطوا على ثلاثة محلات للصاغة في سوق شعبية امس الجمعة، و سرقوا 80 كلغ من الذهب، إضافة إلى أموال وعملات أجنبية بعد أن قيدوا حراس السوق الخمسة.

وذكر أحد أصحاب المحال أنه تلقى اتصالاً من أحد الحراس بسرقة محله بعد فك قيده من قبل أهالي المنطقة المتاخمة للسوق ، وقدر صاحب المحل قيمة المسروقات بأكثر من خمسة ملايين دولار عدا المبالغ النقدية.

وأضاف أن كاميرات المراقبة لأحد المحلات رصدت العصابة التي كان يرتدي أفرادها رتباً عسكرية مختلفة، وقاموا بفتح أبواب المحلات عن طريق قص الأقفال بالأوكسجين.

يشار إلى أن مدينة البصرة تشهد أعمال سلب وسرقة وسطو مسلح متكررة تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد سحب الفرقة 14 من الجيش العراقي إلى خطوط القتال الأمامية في المحافظات الغربية قبل عامين.

شام تايمز

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