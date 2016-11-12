ضرب أمها و قريبتها أيضاً .. النمسا : الشرطة تبحث عن لاجئ سوري طعن زوجة أخيه الأرملة بسكين لأنها رفضت الزواج منه !

قالت صحيفة نمساوية، إن شرطة مدينة فيلز، وسط البلاد، تبحث عن لاجئ سوري هاجم زوجة أخيه الأرملة بسكين لأنها رفضت الزواج منه، وقام بضرب أمها وقريبتها.

موقع صحيفة “كرونة” الأشهر في النمسا، قال أول أمس الخميس، إن اللاجئ السوري (27 عاماً) غضب عندما رفضت زوجة أخيه الأرملة (36 عاماً) الزواج منه عندما تقدم إليها، الأمر الذي دفعه لمهاجمتها بسكين مطبخ.

وأضاف الموقع، أن اللاجئ قام بطعن زوجة أخيه التي قامت بالتصدي لضرباته بذراعيها، ثم قام بركل والدتها وألقاها على الأرض.

قريبة الأرملة في الشقة المجاورة، قدمت إلى شقة قريبتها بعد سماع أصوات الصراخ، ليقوم الشاب بضربها على بطنها، علماً أنها حامل.

وتم نقل الحامل والأرملة إلى المشفى على الفور، بحسب الموقع، فيما لاذ المعتدي بالفرار، ولا زالت الشرطة تبحث عنه.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes