زراعة ” أذن ” في ذراع مريض في الصين

تمكن أطباء من زراعة أذن في يد مريض يحتاج الى عملية زرع أذن في إطار عملية تجميلية بعد ان تعرض لحادث سير فقد على إثر أذنه اليمنى.

وقام الأطباء في البداية بانتزاع غضروف من أضلاع المريض من أجل تكوين أذن اصطناعية في ذراعه، وتمت هذه العملية في مستشفى في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي الصينية.

أما المرحلة النهائية فتتمثل في نقل الأذن الاصطناعية التي نمت بشكل طبيعي من ذراعه إلى مكانها الطبيعي في الجزء الأيمن من رأس المريض بعد 4 أشهر.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، قال الرجل المحتاج إلى جراحة تجميلية والذي لم يكشف عن هويته ويطلق عليه اسم “السيد جي”: “لقد فقدت أذنا واحدة، وإني أشعر دائما بأنني غير مكتمل”. وها قد بدأ الآن يشعر بأنه أكثر اكتمالا بعد أن نجح طبيب جراح في ابتكار طريقة لزراعة أذن جديدة في يده.

وخضع السيد جي لعدة عمليات جراحية منذ ان تعرض لحادث مرور خطير في العام الماضي تسبب في فقدانه أذنه اليمنى تماما بالإضافة إلى تشوهات عديدة في الوجه والذقن.

شام تايمز

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